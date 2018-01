Nou RECORD pentru Romania! Cine sunt cei 4 romani care au vaslit 5000 km peste Atlantic

Cei 4 romani care au format echipa Atlantic4 sunt - deja foarte cunoscutul Andrei Rosu, Vasile Osean, Ionut Olteanu si Marius Alexe. In cele 38 de zile cat a durat competitia au vaslit neintrerupt, respectand rutina ce cuprindea 2 ore vaslit si 2 ore odihna, pentru a parcurge traseul de aproximativ 5.000 de kilometri.

Competitia a aliniat la start un numar limitat de echipe de pe mapamond, avand reguli foarte stricte: nicio echipa nu primeste niciun suport din exterior in timpul cursei si barca poate fi echipata cu provizii numai la start. Membrii echipei trebuie sa faca fata unor provocari precum privarea de somn, vaslire in schimburi de doua ore, non-stop timp de saptamani. Barca admisa are o limita de lungime si latime, poate fi construita numai din anumite materiale si nu va putea fi reparata pe parcurs.

Echipa de romani Atlantic 4, la finalul cursei; Foto: Ben Duffy

Expeditia ATLANTIC4: Campanie umanitara si aventura pe Ocean

Pe langa curajul de care au dat dovada, pornind intr-o calatorie care a insemnat si o lectie de dezvoltare personala al carui coach de neegalat a fost Oceanul insusi, cei 4 dau dovada si de umanitate si suflete imense, fiindca demersul lor este dedicat copiilor care sufera de boli incurabile. Echipa a pornit in aventura de a cuceri Oceanul Atlantic intr-o ambarcatiune cu vasle, in vederea strangerii fondurilor necesare construirii de catre HOSPICE Casa Sperantei a unui centru socio-medical la Adunatii Copaceni, destinat copiilor diagnosticati cu boli rare sau limitatoare de viata si familiilor acestora.

Andrei Rosu, Vasile Osean, Ionut Olteanu, Marius Alexe aflati la startul competitiei; Foto; Ben Duffy

Astfel, cei patru au plecat pe 14 decembrie 2017 din La Gomera (Spania), in cadrul celei mai grele curse de canotaj din lume, „Talisker Whisky Atlantic Challenge” si au ajuns in Antigua (Caraibe) pe 22 ianuarie, dupa 38 de zile, 14 ore si 32 de minute. Pe langa premiera adusa pentru Romania, ei au stabilit un nou record al cursei pentru cea mai rapida traversare a Oceanului Atlantic cu o ambarcatiune de tip PURE de 4 membri, recordul precedent fiind de 44 de zile, 20 de ore si 22 de minute.

Andrei, Vasi, Ionut si Marius au petrecut sarbatorile de iarna in barca, vaslind, si au avut parte atat de furtuni cu valuri uriase, defectiuni tehnice, dureri fizice, dor de casa, cat si de vreme calda, curenti buni, momente speciale si peisaje unice. Efortul lor a fost pus sub semnul unui gest nobil, ei incercand nu doar sa isi creeze oportunitatea unei aventuri fara egal, ci si de a strange bani din donatii pentru completarea fondurilor necesare ridicarii centrului HOSPICE Casa Sperantei in Adunatii Copaceni, pentru copiii cu boli rare sau incurabile.

„Pentru mine, aceasta a fost cea mai grea experienta de anduranta la care am participat pana acum. Durata traversarii, dorul de casa, nivelul scazut de confort, privarea de somn, monotonia, raul de mare, absenta alimentelor proaspete cu care eram obisnuit - au fost cateva dintre elementele care facut aceasta experienta una extrem de dura. Gandul ca efortul nostru are un impact direct asupra vietii pacientilor HOSPICE, sustinerea primita din partea a mii de romani si relatia cu coechipierii m-au ajutat enorm sa termin aceasta cursa, al carei final a fost extraordinar, intalnindu-mi familia dupa aproape doua luni", povesteste Andrei Rosu, unul dintre membrii Atlantic4.

