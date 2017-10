Siguranta este un drept fundamental: In Bucuresti va avea loc 'Marsul Impreuna pentru siguranta femeilor!'

Prin decizia 54/134 din 17 decembrie 1999, Adunarea Generala a Natiunilor Unite a desemnat ziua de 25 noiembrie ca Ziua Internationala pentru eliminarea violentelor impotriva femeilor invitand guvernele, organizatiile internationale si ONG-urile sa-si uneasca fortele in activitati menite sa sensibilizeze intreaga opinie publica, cu privire la numarul crescand al victimelor femei care se inregistreaza an de an.

Cum masurile de combatere a violentelor impotriva femeilor sunt departe de a-si atinge eficienta, iar cadrul legislativ din Romania nefiind concordat la normele si dispozitiile europene, lasa mult de dorit tocmai in anul 2017 pe care Comisia Europeana l-a dedicat eliminarii violentei impotriva femeilor cu scopul de a trage un ingrijorator semnal de alarma si de a determina guvernul si intreaga clasa politica sa isi asume deplina responsabilitate pentru prevenirea violentelor domestice si protectia vietii femeilor din Romania, Reteaua VIF - Reteaua pentru Prevenirea si Combaterea Violentelor Impotriva Femeilor organizeaza Marsul „Impreuna pentru siguranta femeilor!”

Sambata, 14 octombrie a.c. de la ora 15:00, marsul va porni din Piata Universitatii - Bucuresti langa Parcul Coltea, spre Muzeul Antipa.

Eveniment Facebook: https://www.facebook.com/events/495957484112761/

SIGURANTA E UN DREPT FUNDAMENTAL! SIGURANTA E O NEVOIE VITALA! - este sloganul ales de asociatiile organizatoare care vor manifesta impotriva oricaror fome de violenta exercitate asupra femeilor in locuinte, la locurile de munca sau in spatiile publice.

Daca vrei sa folosesti si tu la poza ta de profil hashtag-ul #NuEstiSingura, foloseste acest link: https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=140981023184340&hc_location=ufi

CERAND AUTORITATILOR:

- Sa modifice de urgenta legislatia in conformitate cu Conventia de la Istanbul, ratificata de Romania in 2016;

- Sa introduca de urgenta ordinul de protectie provizoriu (art.52, Conventie), emis de Politie imediat dupa constatarea faptei de violenta, care sa asigure o protectie reala si rapida.

- Sa modifice de urgenta Codul Penal astfel incât cercetarea agresorilor sa continue chiar daca victima isi retrage plângerea (art.55, Conventie);

- Sa se infiinteze centre specializate pentru cazurile de violenta sexuala, cu personal specializat, care sa actioneze in interesul victimelor, prin consiliere psihologica si consiliere legala;

- Sa se aloce resurse la nivel local si national pentru aplicarea tuturor masurilor de protectie corespunzatoare (art.56 Conventie);

