Editorial

Am aflat recent despre cazul unei tinere fete care era sa moara in bataia pumnilor celui care i-a devenit sot, nu cu mult timp in urma. Puteti sa aflati aceasta reltare a unui caz de violenta domestica citind articolul realizat de Lorena Lupu.

Am simtit ca explodez de furie si de neputinta. Fac parte dintr-o organizatie care militeaza pentru drepturile femeilor de mai multi ani si stiu cum autoritatile tergivezeaza discutiile, implicarea si solutionarea situatiei femeilor din Romania. Violenta domestica ne doare cel mai tare si reprezinta primul punct pe agenda organizatiilor care lupta pentru drepturile femeilor: „o femeie este batuta la fiecare 30 de secunde si 1,2 milioane de romance au cunoscut violenta in familie”.

Visez de mai multa vreme ca femeile din Romania vor gasi in sufletul lor curajul si revolta necesare pentru a se uni prin intermediul unui protest public de amploare impotriva discriminarii la care sunt supuse in aceasta tara. Imi imaginez un moment de concetare inter-generationala si de imputernicire pentru fiice, mame si bunice, cat si pentru sustinatorii lor. Astfel de miscari ample de protest ale femeilor s-au intamplat peste tot in lume: din Statele Unite pana in India, Turcia si Polonia. Este timpul ca si femeile din Romania sa isi revendice dreptul de a trai in siguranta si demnitate.

In Romania o femeie este batuta la fiecare 30 de secunde. Foarte putine depun plangere si mai putine ajung in instanta

La fiecare 30 de secunde, in Romania o femeie este batuta de partenerul ei, iar 3 din 10 romance declara ca au fost agresate fizic, verbal sau psihic incepand cu varsta de 15 ani. Violenta domestica ramane o problema grava a Romaniei. Totusi, doar 15.000 de femei depun o plangere impotriva agresorului, iar dintre cazurile semnalate, foarte putine ajung in instanta, de cele mai multe ori pentru ca femeia isi retrage plangerea, impacandu-se sau de frica agresorului. In In conditiile in care trei din 10 romani considera ca „femeile mai sunt batute si din vina lor”, potrivit unui sondaj INSCOP, este clar ca, in Romania, actualizarea legislatiei in ceea ce priveste violenta domestica este un punct critic, scrie Gandul.ro

Agentia Nationale pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati a dat publicitatii in aprilie 2017 rezultatele unui sondaj de opinie realizat la nivel national pe un esantion reprezentativ de 2000 de persoane in cadrul proiectului „Campanie Nationala de Constientizare si Informare Publica privind Violenta in Familie”, aflam via Reteaua pentru prevenirea si combaterea violentei domestice.

Rezultatele sondajului arata ca:

• 78% dintre romani au cunostinta despre existenta unei legi cu privire la prevenirea si combaterea violentei in familie;

• 4 din 10 romani spun ca au intalnit printre cunostinte cazuri de violenta in familie. Dintre acestea, in majoritatea cazurilor persoana agresata era sotia (79%);

• 86% dintre cei intervievati considera ca faptele de violenta in familie ar trebui sanctionate mai aspru;

• Politia este principala institutie de la care romanii se asteapta sa intervina in cazurile de violenta in familie (72%);

• Cel mai receptat mesaj al Campaniei a fost: ”Victimele violentei in familie sunt protejate de lege” (73%).

Iata cateva date pe aceeasi tema colectate de colegele de la Psychologies.ro:

- Tara noastra e pe ultimul loc in Europa si pe locul 72 la nivel mondial in privinta egalitatii barbat femeie, dupa cum arata o statistica a World Economic Forum.

- O femeie este batuta la fiecare 30 de secunde si 1,2 milioane de romance au cunoscut violenta in familie.

- Ignorata sau nerecunoscuta oficial in timpul comunismului, violenta domestica a fost scoasa la lumina in ultimele decenii. Dar a si crescut ca incidenta din cauza declinului nivelului de viata al populatiei si a cresterii insecuritatii economice.

- Conform Inspectoratului general al Politiei, in primele 6 luni din anul 2016 s-au inregistrat 9000 de cazuri de abuz si de violenta. Politia a inregistrat 8926 plangeri de violenta familiala.

- In majoritatea cazurilor victimele erau femei (79%) iar agresorii erau barbati (92,3%). In aceeasi perioada au fost inregistrate 81 de cazuri de viol in sanul familiei (36% din violuri in arii urbane, in vreme ce 64 % au fost in arii rurale).

- In 21 din cazuri, agresorul femeii este partenerul acesteia. In 44,4% din cazuri, victima e fiul sau fiica, uneori fiul sau fiica vitrega. Aceste cifre fac referire numai la cazurile pentru care s-a facut plangere.

- Evident, un numar mare de agresiuni raman necunoscute. Victimele nu au incredere in autoritati si se tem de consecintele pe care le pot avea plangerile lor penale din partea agresorilor.

- In iunie 2016, 440 minori au fost victime ale agresiunilor sau abuzurilor. Dintre acestia, 46% au fost baieti, 54% fete.

- 27% dintre totalul crimelor inregistrate in anul 2015 au avut loc in familii.

- In continuare, victima nu are parte de protectie fata de agresor. Daca nu poate sa mearga la un adapost sau la o ruda, femeia respectiva trebuie sa traiasca in continuare alaturi de agresor.

- Daca victima isi retrage plangerea de la Politie, investigatia Politiei se opreste. Nu exista investigatii facute de procurori ex officio.

- In anumite cazuri, politistii opereaza cu prejudecati rasiste si sexiste, cu stereotipuri entice care fac sa fie si mai slaba interventia in cazuri de violenta impotriva femeilor de etnie roma. Exista o tendinta de a aborda cultural violenta domestica si de a adopta dublul standard.

- In vreme ce o treime din femeile romance (28,5%) sunt victime ale agresiunilor fizice sau sexuale de-a lungul vietii, serviciile specializate au lacune enorme.

- Victimele violentei sexuale trebuie sa treaca prin proceduri costisitoare si groaie, nu au acces la ordine de protectie si la adaposturi, cea ce inseamna ca femeile rareori au parte de asistenta legala si psihologica necesara. Asta numai daca s-a inregistrat o plangere penala din partea victimelor.

- Mai mult, intr-un sondaj din 2016 facut de UE, 55% dintre romani credeau ca violul e justificat in anumite cazuri. Pentru ca victimele nu sunt crezute de multe ori, chiar si Politia le invinovateste pentru ca au fost agresate. Deci victimele evita sa faca plangere.

- Prostitutia este ilegala in Romania. Incepand cu februarie 2014, legea penala spune ca prostituatele primesc o amenda pe care trebuie sa o achite cu bani sau munca in folosul comunitatii. Clientii insa nu sunt pedepsiti.

- Romania contina sa fie o sursa principala la nivel european de victime ale traficului de persoane.

- In 2015 procentul de fete si femei romance supuse exploatarii sexaule era de 31%, o parte vulnerabila a populatiei traficate fiind fetele in varsta de 14-17 ani.

- Un studiu al Pew Research Center arata ca: 85% dintre romani declara ca homosexualitatea e inacceptabila. Doar 26% cred ca persoanele gay ar trebui sa aiba dreptul de a se casatori legal. 58% dintre romani cred ca avortul ar trebui sa fie ilegal in cele mai multe din cazuri. 60% cred ca avortul e imoral.

- 81% dintre romani cred ca femeia are responsabilitatea de a da nastere copiilor. 65% dintre romani cred ca barbatii ar trebui sa aiba prioritate la locuri de munca in fata femeilor atunci cand piata locurilor de munca e saraca.

- 72% dintre romani spun ca femeia trebuie sa asculte de barbat. 41% considera sexul premarital imoral.

- 24% se declara defavorabili folosirii mijloacelor contraceptive.

Pentru aceste date infioratoare, complicitatea institutiilor statului este evidenta. La cea mai recenta intrunire participare a Romaniei la Conventia ONU pentru Eliminarea Discrimin rii Impotriva Femeilor (iulie 2017), reprezentata noastra s-a dovedit necalificata: "In primul rand am observat ca delegatia Romaniei condusa de Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati - ANES a fost nepregatita pe foarte multe teme (ex.acces la justitiei/sanatate/educatie pentru femei, educatia fetelor rome, discriminarea multipla, educatia sexuala, femei in mediul rural, prostitutie, traficul de persoane etc) la care membrele din Comisie nu au primit pur si simplu nici un raspuns.", a relatat activista Carmen Gheorghe, membra a Asociatiei E-Romnja care apara drepturile femeilor rome, asociatie care face parte din Reteaua V.I.F - Reteaua pentru prevenirea si combaterea violentei domestice.

Potrivit agentiilor de presa, deputata PNL Adriana Saftoiu a depus recent un proiect de lege care ar putea sa remedieze o parte din problem violentei domestice si sa schimbe un articol din Codul Penal, care prevede ca, odata ce victima se impaca cu agresorul, acesta din urma scapa de raspunderea penala. Nu mai cred insa ca proiectele de lege tergivesate prin Parlament mai sunt o solutie pentru problema grava cu care ne confruntam!

Este timpul sa ne unim si sa facem o presiune reala pe aceasta tema cerand implicarea concreta la nivel legal si institutional. E timpul ca femeile din Romania sa isi ia puterea inapoi si sa isi faca vocea auzita!

Pentru inspiratie las aici mai multe imagini ale preotestelor ample organizate de femei din intreaga lume:

Marsul Femeilor 2017 - Statele Unite, Washington DC



Polonia - marsul femeilor impotriva restrangerii drepturilor reproductive; martie 2016; foto Shutterstock/ Trybex

Protest in India impotriva violentei sexuale la adresa femeilor; Calcuta, martie 2015; Shutterstock/ arindambanerjee

de Iulia Sima

Foto homepage: Romania, protest de 8 martie 2017; foto Daniel T. Balanescu - Sursa Feminism Romania