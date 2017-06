Ce sanse reale de recuperare au copiii cu autism in Romania?

Anca Dumitrescu, specialist in terapia ABA, explica optiunile pe care le are la dispozitie un parinte care are un copil cu autism in Romania.

Comunicat de presa

Autismul este tulburarea centrala din cadrul unui intreg spectru de tulburari neuro-psihice si de dezvoltare, cunoscut sub numele de Tulburari de spectru autist. 1 din 46 de baieti si 1 din 84 de fete sufera de tulburare din spectrul autist.

Autismul nu are doar o singura forma de manifestare, ci mai multe, cauzate de combinatii diferite intre factorii genetici si cei externi, de mediu. Cauzele specifice raman inca necunoscute. Simptomele autismului pot fi identificate timpuriu, uneori chiar de la varsta de 9 luni, majoritatea semnelor devenind insa evidente dupa varsta de 1 an. ansele recuperarii cresc semnificativ atunci cand terapia incepe de la cea mai frageda varsta.

Anca Dumitrescu, presedintele ATCA - Asociatia de Terapie Comportamentala Aplicata si specialist roman acreditat in terapia ABA, explica optiunile pe care le are la dispozitie un parinte care are un copil cu autism in Romania.

"Conform Raportului Standardelor Nationale - un raport comprehensiv si detaliat publicat de catre NATIONAL AUTISM CENTER, interventiile cu rezultate dovedite stiintific in tulburarile de spectru autist sunt cele care au la baza ABA (Applied Behavior Analysis). ABA este o stiinta a comportamentului uman.

Este un proces de aplicare sistematica a interventiilor bazate pe principiile invatarii cu scopul de a imbunatati comportamentele adaptative si achizitiile necesare adaptarii la mediu. In analiza aplicata a comportamentului, se evaluaza mediul in care traieste o persoana, sunt analizate antecedentele si consecintele comportamentului, apoi se fac anumite schimbari ale acestor variabile cu scopul de a produce imbunatatiri semnificative in comportamentul persoanei evaluate, atat pentru beneficiul prporiu al persoanei cat si in sensul adaptarii acestuia la cerintele mediului social .", spune Anca Dumitrescu.

Observarea directa a comportamentelor vizate este un element cheie al acestei abordari. Pe baza analizei functionale se descopera relatia dintre mediu si comportament-eliminand subiectivismul si bazandu-ne pe date concrete, putem lua ulterior cele mai bune decizii de modelare comportamentala.

"ABA NU ESTE O TERAPIE NUMAI PENTRU AUTISM, dar este terapia cu cele mai bune rezultate in recuperarea autismului. Rezultatele cercetarilor in urma aplicarii ABA in cazul copiilor cu tulburari de spectru autist arata ca daca terapia este inceputa la varsta foarte mica (2 ani, sau chiar mai devreme) este intensiva (20-30 pana la 40 de ore de terapie pe saptamana) iar copilul este implicat intr-un program de terapie fara intrerupere timp de minimum 2 ani, pana la 50% dintre copii pot fi recuperati.", sustine Anca Dumitrescu, primul specialist roman acreditat in terapia ABA.

Semnele autismului pot fi identificate de un specialist inca de la 10 luni, ceea ce inseamna ca de la aceasta varsta se poate crea un plan de interventie comportamentala.

Fiecare copil poate face progrese in terapie, pentru ca ABA este un program de invatare care isi propune sa modifice comportamentul copilului in mod sistematic si intensiv.