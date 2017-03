In luna Martie nu celebram doar primavara, ci a devenit o traditie sa 'celebram' si femeile. O facem insa foarte superficial, atrag atentia feministele din Romania carora li se alatura femei de toate varstele. Acestea atrag atentia ca nici in ceea ce priveste drepturile femeilor, 'cu o floare nu se face primavara'!

In cadrul unei campanii online denumita #Multumesc pentru flori dar vreau respect, femeile arata care sunt dorintele lor pentru o societate romaneasca unde drepturile femeilor sa fie recunoscute, aratand toate greutatile si pericolele cu care ne confruntam, doar fiindca suntem femei. Asadar, florile pe care le primim in luna martie sunt un gest simbolic incomplet si chiar caricatural.

Florile nu compenseaza greutatile cotidiene

„Florile nu pot compensa greutatile cotidiene, munca neplatita in gospodarie, orele nedormite si lipsa de apreciere pentru femei, blamate cand nu sunt gospodine adevarate, sotii care se sacrifica sau mame exemplare”, arata acestea in textul campaniei.

„In luna in care se vorbeste despre flori si cadouri, am ales sa ne solidarizam pentru dreptate sociala, politica, economica. Ne solidarizam impotriva discriminarii si a abuzurilor comise impotriva femeilor. O floare nu inseamna un pas in plus spre egalitatea de gen”.

Femeile isi exprima nemultumirile in mediul online prin nenumarate statusuri si imagini de profil unde simbolul este o garoafa rosie cu tulpina din sarma ghimpata, imagine care arata greutatile femeilor de toate varstele care se confrunta cu diverse forme de abuz cum ar fi violenta domestica, plata inegala, frica de a merge pe strada din cauza hartuirii si agresiunilor sexuale, hartuirile de la locul de munca, nerecunoasterea si minimalizarea muncii si stresului domestic, saracia, nereprezentarea la nivel politic, lipsa oportunitatilor, presiunea de a ne incadra in tipare ideale de frumusete, dramele si depresiile pe care le avem ca femei in relatii abuzive etc, etc. Toate acestea construind un portret nevazut al universului feminin, unde in continuare, inegalitatea face legea.

„Florile nu pot anula discriminarea cu care femeile se confrunta la toate nivelurile si in toate structurile decizionale din societate. Barbatii ocupa posturile importante din universitati, partide, sindicate, companii si institutii-cheie din economie. In „comisia pentru tara” nu era nicio femeie”, mai arata manifestul acestei campanii.

Femeile posteaza si astfel de mesaje:

„Florile nu pot reduce presiunea sociala a casatoriei si a maternitatii. Dupa casatorie se asteapta de la femei sa devina mame, altfel „nu se implinesc ca femei”. Cand raman insarcinate, risca sa-si piarda locul de munca. Multe femei nu au acces la ecografii gratuite sau la conditii decente pentru nasteri. Dupa ce nasc, li se cere sa se sacrifice pentru copil, sa nu se planga, sa nu intre in depresie. Casatoria si maternitatea schimba viata femeilor intr-un mod despre care nimeni nu vorbeste. O realitate crunta pe care trebuie sa o constientizam pentru a ne cere drepturile, pentru a crea o alta lume!

Textul campaniei inglobeaza inegalitatile nerostite ale femeilor de toate varstele si din toate categoriile sociale, unde multe se recunosc:

„Florile nu vorbesc despre suferintele si dramele femeilor exploatate in fabrici pe salarii de nimic. Despre traumele femeilor plecate la munca in strainatate, care ajung de multe ori sclavele patronilor. Despre sentimentul de inutilitate trait de femei care s-au reprofesionalizat de nenumarate ori ca sa poata supravietui. Despre realitatea discriminarii femeilor lesbiene, queer sau transgender, nevoite sa-si puna la bataie sanatatea fizica si mentala pentru a-si pastra demnitatea in fata unei societati homofobe si transfobe care le considera cetateni de mana a doua.”

Alaturati-va campaniei si spuneti-va nemultumirile: https://www.facebook.com/events/1824689727786061/

Iar pentru schimbarea pozei de profil acest link: https://www.isupportcause.com/…/multumescpentruflori-1/amgok

Foto homepage: Pexels