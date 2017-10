Dinti perfect curati si sanatosi - motivele de care ai nevoie ca sa reconsideri periajul

Pentru dinti naturali frumosi si sanatosi si evitarea problemelor gingivale sau a altor afectiuni dureroase si neplacute, trebuie sa acordam atentie ingrijirii corecte a danturii in fiecare zi. O ingrijire corecta, cu produse de calitate - periute de dinti electrice, irigatoare bucale, ata dentara, apa de gura - este cea mai eficienta metoda de a tine departe afectiuni suparatoare.

Sanatatea dentara este responsabilitatea fiecareia dintre noi iar un zambet frumos si sanatos depinde in intregime de un program corect si complet de igiena orala. Dat fiind, insa, ca un prim pas catre o igiena corecta este folosirea zilnica a unei periute de dinti, vom vorbi mai multe despre cum putem face acest proces mai eficient decat este in prezent.

Deocamdata stim ca periatul obisnuit nu albeste dintii, ci doar ii curata in functie de efortul si timpul investit in asta. Cercetarile si tehnologia, insa, au lucrat impreuna la solutii care sa ne usureze viata si sa ne tina departe de cabinetul stomatologului atat din punct de vedre al sanatatii dintilor cat si al aspectului lor.

Cum imbunatateste calitatea vietii curatarea in amanunt a danturii cu un dispozitiv electric?

Desi sanatatea dintilor este o preocupare zilnica pentru fiecare dintre noi, trebuie sa recunoastem ca periajul este un obicei peste care, de obicei, s-a asternut monotonia. Este un ritual pe care il repetam constiincios zi de zi fara sa ne mai gandim si cum l-am putea imbunatati.

În acest timp, insa, cercetatorii continua sa inoveze, suprinzandu-ne de fiecare data cu solutii care mai de care mai performante. Periuta electrica este una dintre ele, chiar daca, asa cum ne-am fi asteptat, ea nu este o inovatie recenta. Primele modele au aparut in anii ’50 si de atunci au milioane de utilizatori.

Cum poate aduce o periuta electrica un plus starii tale de sanatate?

Curata mai bine si creste gradul de sanatate al dintilor

Unul dintre cei mai mari dusmani ai dintilor este placa bacteriana, un strat lipicios care contine resturile alimentare ramase intre dinti si mai ales peste 1.000 de specii diferite de bacterii. Netratata la timp, aceasta se intareste si se transforma in tartru care este mult mai greu de indepartat sau poate cauza gingivita sau alte boli din acelasi spectru.

De exemplu, prezenta placii bacteriene are un rol foarte important in parodontita, o afectiune foarte grava a gingiilor, care afecteaza tesuturile care sustin dintii, ducand chiar la pierderea acestora. Cele mai bune remedii impotriva placii bacteriene sunt o dieta scazuta in zahar si amidon, utilizarea atei dentare si mai ales periajul zilnic al dintilor timp de doua minute, de doua ori pe zi (dimineata si seara).

Trebuie sa mai stii ca, daca ai fost diagnosticata cu placa bacteriana, prin mai multe periaje zilnice, cu o durata mai mare de timp, aceasta poate fi inlaturata chiar si in termen de 48 de ore. Dar cum poate lupta o periuta de dinti electrica, in comparatie cu una clasica, cu aceasta afectiune? O analiza a peste 56 de studii, publicate intre anii 1964 si 2011, si la care au participat peste 5.000 de persoane a relevat faptul ca, printre altele, utilizarea periutei electrice, intr-un interval de trei luni, a determinat o reducere cu 21% a placii bacteriene si cu 11% a gingivitei.

4 minute de folosire/ zi imbunatateste sesizabil aspectul dintilor

Periutele electrice Sonicare, de exemplu, au la baza o tehnologie sonica de ultima generatie, care curata intr-un mod dinamic, albesc vizibil dintii, elimina petele si imbunatatesc sanatatea gingiilor. Mai precis, un periaj normal de 2 minute, de doua ori pe zi, timp de 7 zile cu acest dispozitiv electric elimina cu pana la 100% mai multe pete.

De ce ar trebui sa luam in considerare o periuta electrica atunci cand avem incredere in tehnica noastra de spalat pe dinti cu o periuta normala? În timp, consumul alimentelor face ca anumite particule sa se lipeasca de dinti, pozitionandu-se mai ales in denivelarile microscopice pe care fiecare dintre noi le are are pe suprafata dintilor. Acumularea acestora si a pigmentilor specifici se transforma apoi in petele de pe suprafata dintilor. Uneori, acest proces este aproape invizibil si se desfasoara in ani de zile, fiind sesizabil doar prin schimbarea culorii dintilor.

Desigur, la fiecare individ in parte, culoarea naturala a dintilor difera. Si totusi, pentru toti, un periaj corect si mai ales, performant, de patru minute pe zi, poate contribui la albirea dintilor fara un tratament de albire.

Asigura o mai buna calitate a vietii

Daca durerile dintilor ne pot afecta felul in care ne hranim sau ne odihnim, aspectul placut al acestora ne poate influenta felul in care socializam cu ceilalti sau activitatea profesionala. In acelasi timp, exista pareri potrivit carora sanatatea orala o influenteaza pe cea cardiaca. Mai exact, prin intermediul gingiilor nesanatoase, bacteriile pot ajunge in sange si apoi la inima, asa ca eficienta periutei are un important cuvant de spus in sanatatea gingiilor. Exista, de asemenea, anumite categorii de utilizatori pentru care periutele electrice sunt net recomandate fata de cele clasice. Este vorba despre persoanele cu artrita sau cele cu dizabilitati, care executa cu greu miscarile corecte de curatare, dar si despre copii care, la anumite varste, nu doar ca nu au o motricitate foarte buna, dar nici un interes crescut pentru aceasta activitate.

Si nu in ultimul rand, periuta de dinti electrica ii poate ajuta pe barbati, care de multe ori sunt prea agresivi in miscari, o greseala ce trebuie evitata de toata lumea, pentru ca poate afecta in mod negativ gingia sau smaltul dintilor.

Alaturi de o alimentatie sanatoasa si vizite regulate la medicul dentist, o igiena orala optima garanteaza un zambet stralucitor si te scapa de grijile si neplacerile care vin odata cu afectiunile dentare. Asa ca asigura-te ca ritualul tau de ingrijire e conform cu nevoile dintilor tai.

Surse foto: www.stocksnap.io, www.pexels.com