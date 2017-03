Medic specialist: Infectia cu Helicobacter pylori – bacteria care afecteaza JUMATATE din populatia lumii

Helicobacter pylori este o bacterie care se gaseste in mod frecvent in stomac. Este prezenta la aproximativ jumatate din populatia pamantului. Majoritatea pacientilor infectati sunt asimptomatici.

Pe de alta parte, H. pylori este capabil sa determine numeroase probleme digestive, de la gastrita si ulcer pana la cancer gastric, intr-o proportie mult mai mica, arata Adelina Popescu, Medic Specialist Gastroenterologie la Clinica Digestmed.

Factorii de risc ai infectiei cu Helicobacter pylori

Helicobacter pylori este raspandit prin consumul alimentelor sau a apei contaminate cu materii fecale. H. pylori determina modificari la nivelul stomacului si duodenului(prima parte a intestinului subtire).

Bacteria se cantoneaza la nivelul stratului de mucus protectiv care captuseste stomacul. Urmeaza eliberarea unor toxine si enzime si activarea sistemului imun. Impreuna, acesti factori produc in mod direct sau indirect leziuni asupra celulelor stomacului sau duodenului. Consecinta este aparitia inflamatiei cornice in peretii stomacului (gastrita) sau duodenului(duodenita). In urma acestor modificari, stomacul si duodenul sunt mai vulnerabile la aciditatea sucului gastric.

In tarile dezvoltate, infectia cu Helicobacter pylori este neobisnuita in copilarie, dar devine frecventa la adulti. In tarile in curs de dezvoltare, majoritatea copiilor se infecteaza inainte de 10 ani.

Simptomele infectiei cu H. pylori

Majoritatea indivizilor cu gastrita cronica sau duodenita sunt asimptomatici. Insa, unii pot dezvolta ulcer gastric sau duodenal. Ulcerul determina o varietate de simptome, precum:

- Durere sau discomfort in etajul abdominal superior;

- Balonare;

- Satietate precoce;

- Lipsa apetitului;

- Greata; varsaturi;

- Scaune negre(melena);

- Fatigabilitate(ulcerele pot sangera determinand anemie)

Rar, gastrita cronica poate cauza anomalii la nivelul celulelor tesutului stomacului, conducand la anumite forme de cancer. Riscul de a dezvolta cancer creste la nivelul persoanelor la care infectia cu H. pylori apare la o varsta precoce.

Diagnosticul infectiei cu Helicobacter pylori

Exista multiple metode de diagnostic a infectiei cu Helicobacter pylori. Testele neinvazive sunt urmatoarele:

- Teste de sange: pot detecta anticorpii specifici (proteine) pe care sistemul imun ii dezvolta ca raspuns la infectia cu Helicobacter pylori

- Testul respirator: se bea o solutie speciala ce contine o substanta care este degradata de bacteria H.pylori; produsii de degradare sunt detectati ulterior in respiratie

- Testul fecal: pune in evidenta proteine ale bacteriei Helicobacter pylori (antigen)

La pacientii care au indicatie de evaluare endoscopica (pacientii peste 45 de ani care prezinta simptome, cu anemie, cu scadere ponderala, care nu raspund la tratament) se pot efectua teste endoscopice- test rapid endoscopic, examen histopatologic si chiar cultura.

Cine ar trebui testat pentru Helicobacter pylori

Daca exista simptomatologia mai inainte descrisa si prezenta ulcerului in antecedente se recomanda testarea pentru aceasta bacteria. Desi infectia cu H. pylori este cea mai comuna cauza a ulcerelor gastro-duodenale, nu toti pacientii cu ulcer au aceasta bacteria. Anumite medicamente precum aspirina, ibuprofen, naproxen, indometacin etc, pot determina ulcer peptic.

Foto homepage: Shutterstock

Citeste mai departe >>>