Exista viata sexuala dupa nastere? Sfaturile unui sexolog

Nasterea unui copil aduce o bucurie extraordinara in viata oricarui cuplu insa, pe langa fericirea nemarginita, apare si o serie de schimbari importante in viata celor doi parinti. Aceste schimbari nu ii afecteaza doar ca indivizi, ci au efect asupra intregii relatii. Odata cu venirea pe lume a bebelusului, toata grija si atentia mamei se indreapta catre micut, iar tatal este neglijat.

In opinia sexologului Gabriela Marin (foto), sarcina si nasterea unui copil sunt, de cele mai multe ori, foarte epuizante pentru femeie, iar in aceasta situatie, este posibil ca mama sa aiba dificultati in a gasi un echilibru intre nevoile permanente ale bebelusului si relatia cu partenerul sau.

“Deseori, dupa nasterea unui copil, cuplurile intampina probleme in restabilirea intimitatii si a vietii sexuale normale. In perioada post-natala apar numerosi factori care afecteaza viata sexuala a cuplului, iar schimbarile fiziologice si hormonale care apar in corpul femeii pot fi coplesitoare pentru mamica”, declara sexologul Gabriela Marin.

Factorii care dezechilibreaza viata sexuala a noilor parinti

Specialistul in relatii de cuplu afirma ca viata sexuala dupa nastere poate fi afectata de urmatorii factori:

1. Corpul femeii are nevoie de timp pentru a se recupera dupa nastere.

“In prima etapa post-natala (primele sase saptamani), aproape toate femeile constata o scadere considerabila a dorintei sexuale. Inciziile cauzate de epiziotomie sau copcile abdominale provocate de cezariana au nevoie de aproximativ 4-6 saptamani pentru a se vindeca complet. Proaspata mama are senzatia unui abdomen inflamat, iar acest lucru conduce la lipsa interesului fata de sex. De altfel, in aceasta perioada cunoscuta drept perioada lauziei, sexul este interzis”, explica sexologul Gabriela Marin.

2. Depresia post-natala (la unele femei).

“Simptomele pot fi iritabilitatea, impulsivitatea neobisnuita, senzatia permanenta de oboseala si dificultatile de atasare fata de nou-nascut. Orice femeie cu aceste simptome ar trebui sa consulte imediat un specialist”, spune specialistul.

3. Epuizarea.

„Chiar daca multi observatori cred ca este o munca usoara, in fapt ingrijirea unui nou-nascut este o activitate extenuanta. In timpul alaptarii, somnul este deseori intrerupt si apare o mare privare de somn, care sporeste oboseala acumulata. In astfel de momente, dorinta mamei de a face sex tinde sa fie pe plan secund. Nevoia de somn si de odihna va fi mai puternica.

Perceptia femeii despre propriul corp se schimba foarte mult in timpul sarcinii, cat si in perioada de dupa. Este posibil ca femeia sa nu se simta atragatoare din cauza kilogramelor in plus sau sa constientizeze schimbarile care au avut loc si sa aiba ezitari in privinta sexului. Din aceste motive, pentru a se relaxa, trebuie sa se simta confortabil, sa fie alintata si sa se simta iubita si admirata de catre partenerul sau”, declara sexologul Gabriela Marin.