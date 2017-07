Cu totii putem sa traim fenomene mentale mai neobisnuite. Este vorba despre anumite trairi si senzatii pe care nu ni le putem explica neaparat din punct de vedere logic. Adesea, aceste stari mentale ne tulbura sau ne intriga. Unele ne sunt tuturor foarte comune, in timp ce alte astfel de fenomene mentale sunt simptome ale unor boli psihologice sau neurologice.

1. Déjà Vu

Este o experienta pe care o tram majoritatea dintre noi. Déjà vu inseamna ca ai mai trait un moment similar sau exact acelasi, inainte. Este atunci cand ai impresia ca retraiesti acel moment pentru a doua oara. Experienta anterioara apare ca o amintire de demult sau un vis, dar emotiile par intr-adevar foarte reale.

2. Déjà Vécu

Déjà vécu provine tot din limba franceza. Daca „déjà vu” inseamna la modul litreral „deja vazut” si se refera la imagini pe care le-ai mai vazut si care iti trezesc senzatia ca le-ai mai vazut. Déjà vécu inseamna acea senzatie ca ai mai trait o experienta in toate detaliile, cand totul pare foarte familiar – locatia, persoana/nele/ conversatiile/ mirosul/ sunetele.

Oamenii care experimenteaza aceasta stare mentala mai au si un sentiment puternic ca stiu ce urmeaza sa se intample. Este o senzatie mult mai puternica si mai greu de trasnpus in cuvinte decat un "déjà vu".

Foto: jeronimo sanz/ Flickr

3. Déjà Visité

Déjà visité „Deja vizitat”. Este o stare mentala care ne face sa ne simtim foarte conectati cu un loc despre care avem senzatia ca l-am mai vizitat/vazut, chiar daca ne aflam pentru prima data acolo.

Poti sa te plimbi printr-un oras pe care nu l-ai mai vizitat niciodata in viata ta si cu toate acestea, sa ti se para foarte familiar si sa stii exact unde sunt anumite puncte din acel oras. Pare incredibil si ilogic dar sunt oameni care au avut astfel de experiente despre care au scris.

De exemplu, Nathaniel Hawthorne a scris in cartea sa Our Old Home („Vechea noastra casa”) cum a vizitat un castel vechi despre care stia absolut totul. Mai tarziu si-a dat seama ca stia acele detalii dintr-un vechi poem de Alexander Pope, ce descria castelul, o lectura despre care uitase.

4. Déjà Senti

Déjà senti inseamna „deja simtit” in limba franceza. Acesta este un fenomen mental care se produce atunci cand avem emotii in legatura cu o experienta despre care uitam. Apoi, cand ceva similar se intampla, reaccesam acele emotii si avem senzatia „déjà senti”. E o stare mentala ce poate fi provocata de vocea cuiva sau de un miros specific.

Foto homepage: Berli Mike/ Flickr