De ce devenim agresivi atunci cand suntem parasiti? Sfaturile unui psiholog pentru barbati si femei

Comunicat de presa

Majoritatea dintre noi simtim o emotie puternica de dezamagire, de tradare atunci cand persoana draga noua alege sa se desparta de noi si sa urmeze alt drum. Unii isi iau ramas bun in mod cordial, iar altii transforma sentimentul de iubire in ura, invidie, gelozie, apar reprosurile, nesiguranta, minciuna, cuvintele dure si, inevitabil, suferinta.

In opinia psihologului Andra Tanasescu (foto), majoritatea oamenilor nu stiu sa gestioneze acele emotii, se lasa dusi de reactiile primare, calca totul in jurul lor si din dorinta de a-si alina durerea, ajung sa raneasca persoana iubita.

“Atunci cand iubirea "dispare", o lasam sa se transforme intr-un monstru care pune la pamant multe suflete odata calde si deschise. Acest „monstru” in care lasam iubirea sa se schimbe, raneste inimi si le face sa nu se mai deschida. Cu totii am plans, cu totii am suferit din iubire si unii dintre noi poate inca o facem. Este pacat totusi, ca odata ce ai iubit o persoana, sa calci totul in picioare in momentul in care s-a stins si ultima flacara a iubirii pe care, la un moment dat, o simteati amandoi. Atatea suflete ranite, atata suferinta si tristete in ochii unor oameni, totul din cauza faptului ca nu stim sa gestionam lucrurile atunci cand iubirea dispare. Nu stim cum sa crestem iubirea, cum sa avem grija de ea si nu stim cum sa il ascultam pe cel de langa noi. Comunicarea sincera, deschisa si fara acuze, ci din intelegere si respect reciproc, ar putea scuti oamenii de multa durere. Daca totusi nu reusim sa ajungem la un numitor comun, in mod pasnic, intotdeauna vom avea nevoie de un mediator, o a treia persoana care sa ne ajute sa intelegem ce simtim si de ce simtim asta. Poate fi un prieten, un parinte, un frate sau chiar un psiholog”, afirma psihologul Andra Tanasescu

Mesajul psihologului pentru femei

Specialistul in relatii ne cuplu sfatuieste femeile ca, in loc sa invinovateasca barbatul de langa ele, in loc sa calce in picioare un suflet bun si cald, sa fie cerebrale si sa poate o discutie deschisa, din inima. “Barbatii reactioneaza intotdeauna ofensiv daca sunt atacati, au reprosurile pregatite daca simt un pericol. Dragele mele, tratati-l cu respect pe omul pe care l-ati iubit candva. Poate nu o sa il faca sa se simta mult mai bine pe moment, dar cu siguranta ii va fi mai bine pe viitor. Va avea curajul de a se deschide din nou in fata unei iubiri viitoare. Nu ii luati sansa asta, doar pentru ca n-a mers cu voi. Dati-i curajul si increderea ca poate iubi si ca mai poate fi iubit din nou. Veti vedea ca, atunci cand va veti intalni intamplator pe strada, va va privi in ochi fara resentimente si isi va aduce aminte de toate clipele frumoase petrecute impreuna”, afirma psihologul Andra Tanasescu.