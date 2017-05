Siguranta emotionala - solutia pentru 'pana la adanci batraneti'

Comunicat de presa

In opinia sexologului Gabriela Marin (foto), mult timp s-a crezut ca noutatea si efervescenta sunt elementele care condimenteaza relatia de cuplu sau viata sexuala, insa teoriile recente au demonstrat ca schimbarile si rapiditatea ne dezechilibreaza, iar nevoia fundamentala a omului este siguranta.

“O viata sexuala implinita se fundamenteaza pe securitate emotionala, atat din partea femeii, cat si a barbatului. Sistemul nervos vegetativ parasimpatic, care intra in functiune atunci cand ne relaxam, face sa creasca sensibilitatea la atingere, precum si excitarea organelor genitale si aparitia orgasmului, ceea ce face ca experienta sexuala sa fie cu adevarat implinitoare. Femeile, in special, au nevoie sa se simta in deplina siguranta pentru a se putea relaxa. Intr-adevar, uneori experientele noi pot fi stimulatoare, insa efectul acestora este intens doar pe termen scurt. De ce? Pentru ca activeaza adrenalina in tot corpul, efect care trece destul de repede. Dupa trecerea adrenalinei, ne vom simti apatici, fara chef si destul de indiferenti fata de parteneri”, explica psihologul Gabriela Marin.

Greselile pe care le fac tinerii in relatia de cuplu

In zilele noastre, filmele si site-urile porno sunt principala sursa de inspiratie pentru tinerii care vor sa invete cum sa faca sex. Ei invata ca sexul bun trebuie sa se intample rapid si spontan si se reduce in special la nivelul organelor sexuale. Filmele porno scot sexualitatea din contextul unei relatii si se focalizeaza pe graba si viteza; pe obtinerea rapida a orgasmului, ca un expres care nu opreste in nici o gara.

“Din filmele porno, barbatii, in special cei tineri, ajung sa creada ca partidele salbatice de sex sunt la fel de placute si pentru femei. Este total fals. De cele mai multe ori, in aceste situatii, femeile au invatat sa disimuleze placerea si se comporta ca si cum ar fi foarte stimulate, dar ele nu sunt suficient de excitate inainte de inceperea actului sexual. Din cand in cand, o astfel de abordare poate fi ok, dar daca acest mod de a face dragoste se transforma in obisnuinta, relatia sexuala va avea de suferit”, afirma psihologul Gabriela Marin.

Siguranta emotionala, solutia pentru orgasmul femeii

Un studiu realizat de Armstrong si colaboratorii lui, in 2009, a aratat ca doar 32% dintre femei au orgasm la fel de des ca barbatii in timpul primei intalniri. Daca numarul de intalniri cu acelasi partener creste, creste si procentul femeilor care au orgasm, ajungand in relatiile stabile ca 79% dintre femei sa aiba orgasm la fel de des ca barbatii. Echipa de cercetatori a demostrat ca, in acest tip de relatii, barbatii sunt mai generosi in a darui stimulare si atentie si in afara actului sexual, ceea ce are ca efect realizarea unei stari de conectare si de siguranta emotionala, spre deosebire de intalnirile sexuale ocazionale, in care predomina sentimentul de nesiguranta.

