Le Petit Marseillais - mai multa stralucire pentru vara cu noul gel de dus intens hidratant cu efect de satinare

Comunicat de presa

Vara este momentul perfect sa stralucesti! O piele frumoasa poate fi atuul tau pentru a te simti incredibil în noul sezon. De aceea, este important sa iti alegi produsele de ingrijire corespunzatoare, care te vor ajuta sa îti pui pielea în valoare. Ai grija sa obtii rezultate cat mai bune înca de la primul pas din rutina ta: baia.

Le Petit Marseillais aduce in Romania gelul de dus intens hidratant cu efect de satinare, pentru ca tu sa ai parte mereu de o piele stralucitoare. Acesta are la baza o reteta naturala, cu ulei de caise si crin alb, ingrediente special alese pentru a oferi pielii tot ceea ce are nevoie pentru a arata spectaculos.

„Ador vara! Este cea mai buna ocazie sa ne simtim frumoase si sa ne punem pielea în evidenta. Odata cu trecerea timpului, am descoperit placerea de a avea grija de mine, de a-i oferi pielii senzatia ce îi face bine. Sunt selectiva în privinta aromelor, a texturii, si caut ca beneficiile oferite de un produs sa corespunda cu nevoile mele. Îmi plac mult gelurile de dus intens hidratante Le Petit Marseillais®, iar de curand am descoperit noua formula cu efect de satinare, ce lasa pielii acel aspect luminos pe care ni-l dorim vara. Uleiul de caise si florile de crin alb ajuta pielea sa fie stralucioare si catifelata, deci fericita. Asa cum sunt si eu.”, spune Adela Popescu.

Uleiul de caise utilizat în reteta noului gel de dus are o culoare aurie si este obtinut din samburii caiselor culese din zona bazinului mediteranean. Bogat în vitamine, acesta contine nutrientii esentiali care ajuta la hranirea si hidratarea pielii, precum si la emolierea acesteia.

Florile de crin alb sunt simbolul feminitatii si al puritatii, fiind folosite dintotdeauna în retetele pentru produse de înfrumusetare. Extractul de crin alb stimuleaza luminozitatea pielii, o hidrateaza, completand formula noului gel de dus cu parfumul sau deosebit.

Imbogatit cu unt vegetal, gelul de dus are o textura cremoasa, care lasa pielea matasoasa si îti da o stare de bine pe tot parcursul zilei.

Produsul este disponibil în magazine la pretul recomandat de 11 lei.

Descopera alte doua geluri de dus noi, pentru hranire intensa si 24 de ore de confort, de la Le Petit Marseillais

Le Petit Marseillais are grija ca momentele tale de rasfat sa fie unice, de aceea a completat gama cu alte doua noutati: gelul de dus intens hidratant cu unt de cocos, ceara de albine si ulei de karité si gelul de dus intens hidratant cu ulei de argan si flori de portocal. Fiecare dintre ele are la baza retete traditionale din zona Provence, care asigura o hidratare intensa, oferind pielii 24 de ore de confort.

Gelul de dus intens hidratant Unt de cocos & Ceara de albine & Ulei de Karité are la baza o reteta cu trei ingrediente cu rezultate excelente în îngrijirea pielii. Untul de cocos este obtinut din uleiul extras din fructul de cocos. Ceara de albine este recoltata manual din zona Languedoc-Roussillon, fiind recunoscuta pentru proprietatile sale benefice pentru piele. Uleiul de karite provine din nucile arborelui karite si are proprietati nutritive si antiinflamatorii. Prin combinarea acestor ingrediente, noul gel de dus contribuie la o hidratare de lunga durata.

Uleiul de dus intens hidratant cu ulei de Argan & Flori de portocal are o formula delicata si placut parfumata. Arganul mai este numit si „aurul desertului”, fiind foarte utilizat în retetele produselor de îngrijire, ca urmare a proprietatilor sale de protectie a pielii. Florile de portocal sunt culese manual din zona bazinului Mediteranean, contribuind la revitalizarea si tonifierea pielii. Astfel, vei avea parte de momente de relaxare, asigurandu-i pielii o senzatie placuta întreaga zi.

Pentru mai multe detalii despre produsele Le Petit Marseillais, puteti accesa: www.jnjconsumer.ro/lepetitmarseillais.