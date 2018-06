Piese din in de care te vei indragosti

Comunicat de presa

Fie ca iti planifici vacanta de vara sau te bucuri de vremea calduroasa din oras, vara aceasta este despre piesele din in in care te vei simti super confortabil.

Cu o varietate de stiluri potrivite pentru sezonul de vara, articolele Marks & Spencer din in nu trebuie sa-ti lipseasca din garderoba.

Camasile stylish pentru femei si barbati sunt disponibile intr-o paleta larga de culori si sunt concepute cu ajutorul tehnologiei Cool ComfortTM, care iti va mentine un look fresh pe tot parcursul zilei. De asemenea, piesele din in sunt usor de calcat si foarte lejere indiferent de temperaturi.

Combina culori precum roz delicat, bleumarin, albastru deschis si galben, sau pastreaza linia clasica, purtand articole albe.

Din acest sezon, produsele Marks & Spencer sunt disponibile la preturi noi, in medie cu 15% mai mici, cu aceeasi calitate cu care ne-a obisnuit. Rochiile din in au preturi incepand de la 145 lei, topurile de la 129 lei, pantalonii scurti din in de la 85 lei sau camasile de la 159 lei.