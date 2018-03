Fii stralucitoare cu noua colectie Pandora Shine

Comunicat de presa

In acest sezon, PANDORA transforma aurul intr-un lux accesibil, prin colectia de bijuterii pretioase si rafinate PANDORA Shine. Scoate in evidenta fiecare latura a personalitatii tale cu PANDORA Shine – cea mai recenta inovatie reprezentata de noi bijuterii minunate, create din argint 925 placat cu aur.

Inspirata de sclipirea blanda a razelor de soare, frumoasa nuanta aurie a PANDORA Shine pune in lumina personalitatea si unicitatea celor care poarta aceste bijuterii, indemnandu-le pe femei sa fie creative si indraznete, pentru a-si dezvalui adevarata stralucire interioara.

Noua colectie PANDORA Shine cuprinde seriile de bijuterii Bee Mine si Rays of Sunshine, precum si modelele emblematice ale PANDORA, alaturi de cele in editie limitata. Acestea sunt perfecte pentru crearea unor look-uri complexe si atragatoare. Combina si potriveste noile bijuterii PANDORA Shine in propriul mod unic si natural, pentru a fi mereu luminoasa.

Descopera bijuteriile in magazinele PANDORA si pe www.pandora.net.