Beneficii ale dansului de care sa te bucuri in acest sezon

La Scoala de dans Arthur Murray, distractia si buna dispozitie se imbina perfect cu dansul. Insa este bine de stiut faptul ca dansul are numeroase efecte favorabile asupra fizicului, dar si asupra psihicului.

Dansul antreneaza mintea si corpul

Printre primele beneficii se numara relaxarea mentala si antrenamentul fizic. Activitatea fizica din timpul dansurilor mobilizeaza diversi muschi, in func ie de stilul de dans ales. Spre deosebire de unele sporturi, dansul nu este extrem de solicitant daca este practicat regulat, sub supravegherea unui profesionist.

De asemenea, este unul dintre cele mai interactive moduri in care putem sa facem miscare, ajutând astfel la men inerea unui stil de via a echilibrat si sanatos, mai ales in anotimpurile reci. Si partea mentala este avantajata in cazul celor care aleg sa danseze, ac iunile legate de dans favorizând pastrarea unei atitudini pozitive si a unei bune stari de spirit.

Printre beneficii se numara si o aten ie sporita acordata detaliilor si o mai buna abilitate de organizare. Dansul este recomandat tuturor categoriilor de vârsta, deoarece pe ringul de dans toata lumea este tânara si plina de viata.

Socializarea, o parte importanta din viata fiecaruia

Cursurile de dans par a fi solutia perfecta atunci cand vine vorba de distractia de zi cu zi. Petrecerile si evenimentele sunt din start mai atractive atunci cand dansul intervine pe scena, iar atmosfera devine mult mai spontana si mai relaxata.

Prin dans trairile se exteriorizeaza si muzica se simte diferit, devenind o parte din universul pe care il reprezinta. La scoala de dans Arthur Murray, accentul cade si pe aspectul socializarii, care nu poate lipsi pentru ca procesul de invatare si formare sa fie complet. Studentii leaga noi relatii de prietenie intre ei, dar si cu oameni din exterior, prin intermediul petrecerilor dansante periodice si al evenimentelor organizate in cadrul scolii.

Dansul, un remediu antistres excelent

Dansul este o modalitate foarte buna prin care putem tine sub control nivelul stresului cauzat de suprasolicitarea de la job, chiar si in perioadele cele mai complicate. Cu ajutorul lui, devenim mai relaxati, iesim din rutina si incepem sa ne focusam mai mult pe lucrurile pozitive din jurul nostru. In plus, prin intermediul dansului socializam mai mult si, de ce nu, legam chiar si noi prietenii. De asemenea, dansul in cuplu are efecte surprinzatoare pentru relatia dintre parteneri.



Despre Arthur Murray

A doua cea mai veche franciza din Statele Unite, brandul Arthur Murray este renumit in intreaga lume si este cea mai extinsa retea de scoli de dans de societate, cu peste 280 de studiouri deschise in 24 de tari.

Primul studio Arthur Murray din Romania este deschis din aprilie 2014 la et. 2 al cladirii din str. Nicolae Caramfil nr. 87.

Istoria studiourilor de dans Arthur Murray a inceput in 1912, datorita lui Arthur Murray, un simbol American al succesului in antreprenoriat si al dansului de societate.

Coregrafii Arthur Murray International colaboreaza adesea cu echipele de filmare de la Hollywood si teatrele de pe Broadway, ajungand sa semneze coregrafii in pelicule referinta in lumea dansului precum “Dirty Dancing”, “Scent of a Woman”, “Beauty and the Beast”, “Dance with me”.

Foto homepage: Pexels