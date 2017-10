Un stil de viata modern cu noua colectie ECCO SHAPE

Comunicat de presa

Pantofii eleganti ECCO SHAPE 75 Pointy sunt creati special pentru femeia eleganta care doreste un pantof cu forma clasica, dar care “munceste” la fel de mult ca si ea. Realizati din piele premium, pantofii ECCO SHAPE 75 Pointy au un design vibrant si indraznet, cu insertii din piele stantata in partea din spate a calcaiului, inclusiv pe toc. Tocul de 75 mm ofera un aspect elegant desavarsit, iar interiorul si brantul din piele cu forma anatomica asigura o amortizare imbunatatita si un climat propice, fiind astfel ideali pentru activitatile zilnice ale femeilor si usor de adaptat oricarei tinute.

Noile botine ECCO SHAPE 75 inspirate de stilul retro stabilesc mizele in stil pentru toamna 2017. Fetele realizate manual din piele neteda in combinatie cu piele nubuc, ofera botinei ECCO SHAPE 75 un aspect clasic si fara varsta, fiind potrivita pentru orice ocazie. Folosirea unei tehnologii moderne cu care sunt create aceste botine confera un maxim de confort intreaga, zi, deoarece talpa este direct injectata din PU, iar tocul de 75 mm imbracat in piele ofera stabilitate, dar si eleganta tinutei.

Pantofii eleganti ECCO SHAPE 55 Plateau combina confortul fara egal cu spiritul feminin, pentru a crea o incaltaminte esentiala pentru toamna 2017. Confectionati din material textil ce se muleaza perfect pe forma piciorului, pantofii bordo ECCO SHAPE 55 Plateau ofera un aspect elegant contemporan. Tocul de 55 mm imbracat in piele dispune de o scobitura la nivelul calcaiului pentru un sprijin suplimentar, iar talpa direct injectata din PU este usoara si flexibila. Acesti pantofi sunt alegerea perfecta pentru femeile de afaceri care prefera stilul comod si elegant.

Pantofii business ECCO Shape M15, confectionati din piele lacuita in combinatie cu piele stantata, au un design modern si un finisaj perforat in partea din fata. Un pantof clasic masculin de inspiratie boyfriend ce a primit o atingere feminina reprezinta in aceasta toamna un accesoriu perfect pentru garderoba oricarei femei.

Toate aceste modele demonstreaza versatilitatea noii colectii ECCO SHAPE, colectie ce se gaseste in toate magazinele ECCO din Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Timisoara, Brasov si Sibiu, precum si in magazinul online www.ecco-shoes.ro