EVENIMENT Garbo.ro: Invocam iubirea de Dragobete. Cine sunt sufletele noastre pereche?

Iubirea nu inseamna doar romantism, este in primul rand renastere si prietenie, iar oamenii care fac parte din tribul nostru spiritual sunt aici ca sa ne arate acest lucru.

Voi faceti parte din tribul nostru spiritual asa incat, cu ocazia Sarbatorii lui Dragobete, ne-am gandit sa va invitam sa exploram impreuna rolul vindecator al iubirii in viata noastra prin intermediul unei discutii la un ceai, ca intre prietene.

Evenimentul va avea loc vineri, 23 februarie, intr-o locatie cu adevarat speciala - Maison 13, incepand cu ora 18:30.

De ce este important sa vorbim despre iubire?

Pentru ca Iubirea este, poate, cel mai frumos sentiment pe care il experimentam in existenta noastra umana. Iubirea ne ajuta sa evoluam, sa ne auto-descoperim si sa facem fata momentelor dificile care apar pe parcursul vietii noastre.

Este esential sa intelegem insa ca iubirea adevarata nu inseamna chin sufletesc. Iubirea adevarata este lina si vindecatoare si in jurul nostru sunt oameni care ne pot oferi acest tip de iubire. Ei fac parte din tribul nostru sufletesc si putem sa invatam sa ii recunoastem si sa ii primim in inimile noastre.

Este esential sa invatam sa ne deschidem pentru a primi in vietile noastre pe aceia dintre semenii nostri care ne pot iubi intr-un mod autentic. In mod spiritual ii numim pe acesti oameni „sufletele noastre pereche”; ei sunt aceia care ne apar in cale pentru a ne ajuta pe acest drum, in mod aproape miraculos, atunci cand ne asteptam cel mai putin si avem cel mai mult nevoie de ei. Este vorba despre magie? Da! Dar despre o magie despre care putem sa invatam cum sa o activam.

Astfel de oameni fac parte din Tribul nostru spiritual (sau Familia noastra sufleteasca) si au un impact profund si vindecator atunci cand ii intalnim. Simti ca ei sunt capabili sa te inconjoare cu o dragoste, o putere de iertare si un devotament rar intalnite. O astfel de persoana iti va fi alaturi intotdeauna, la bine si la rau si iti va oferi cel mai autentic suport in momentele de bucurie sau trsitete, reusind sa iti inteleaga sufletul si structura interioara mai bine decat oricine pana acum. Aceasta este iubirea catre care sa tindem si pe care sa o cautam cu tot sufletul nostru.

Un astfel de om iti impartaseste multe din pasiunile si preferintele tale, iar inimile voastre vibreaza pe aceeasi lungime de unda, la aceiasi stimuli. Cine sunt aceste persoane speciale de care fiecare avem nevoie in viata noastra? Cum sa le recunosti, de ce sunt aici si care este rolul lor pe drumul tau? Cum poti sa te deschizi posibilitatii de a intalni cat mai multi oameni din tribul tau spiritual si de ce este aceasta „o cale spre vindecare”?

Va invitam sa aflam impreuna raspunsul la aceste intrebari.

