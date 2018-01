1. Amintiti-va ca actiunile facute din dragoste sunt actiuni ale pacii.

2. Imprastie dragoste oriunde te duci. Sa nu lasi pe nimeni sa te intalneasca fara sa plece mai fericit.

3. Adu dragoste in caminul tau caci acesta este locul unde trebuie sa inceapa dragostea unuia pentru celalalt.

4. Haideti sa ne propunem ceva: sa ne intampinam unii pe altii cu un zambet atunci cand este dificil sa zambim. Zambiti unii la ceilalti, faceti-va timp unii pentru ceilalti in familia voastra. Zambiti sotiei voastre, zambiti sotului vostru, zambiti copiilor vostri – acest lucru va face ca dragostea dintre voi sa creasca.

5. Este foarte important ca ai vostri copii sa invete de la tatii si mamele lor cum sa se iubeasca unii pe altii – nu de la scoala, nu de la profesorul lor, ci de la voi. Este foarte important sa impartasesti cu copilul tau bucuria unui zambet. Vor fi neintelegeri; fiecare familie are crucea ei, suferinta ei. Fii intotdeauna primul care iarta cu un zambet. Fii voios, fii fericit.

6. Socoteste de 10, 20 sau 100 de ori inainte de a reactiona. Asteapta 48 de ore pentru a rezolva o problema. Cele mai multe dintre probleme dispar in mod natural in termen de 48 de ore. In cazul in care persista, foloseste mintea ta pentru a aborda subiectul intr-un fel creativ si relaxat.

7. Nu lasa sa se toceasca taria pe care o ai in tine. Fa astfel ca in loc de mila, sa impui respect. Cand nu mai poti sa alergi, ia-o la trap. Cand nu poti nici asta, ia-o la pas. Cand nu poti sa mergi, ia bastonul. Insa nu te opri niciodata.

8. Trebuie sa il gasim pe Dumnezeu si nu il putem gasi in zgomot si agitatie. Dumnezeu este prietenul tacerii. Vedeti cum natura – copacii, florile, iarba – toate acestea cresc in tacere; vedeti cum stelele, luna si soarele se misca in tacere… Avem nevoie de tacere pentru a putea atinge sufletele.

9. Daca vrem cu adevarat sa iubim, trebuie mai intai sa iertam.

10. Nu iti face niciodata griji in privinta numerelor. Ajuta mai intai o persoana si incepe intotdeauna cu persoana care este cel mai aproape de tine.

11. Inainte de a vorbi, este necesar sa asculti caci Dumnezeu vorbeste in tacerea inimii.

12. Cat timp traiesti, simte-te viu. Daca ti-e dor de ce faceai inainte, fa-o din nou. Nu te pierde printre fotografii ingalbenite de timp… mergi mai departe atunci cand toti se asteapta sa renunti.

13. Pastreaza-ti viata, corpul, casa, afacerea si banii in ordine. Curatenia si organizarea sunt esentiale pentru prosperitate si pace. Incepe prin a face o curatenie in sentimentele tale, inlatura tot ce este josnic: gelozia, minciuna, lacomia etc.

