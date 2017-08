Test: Alege o imagine pentru a afla in ce stadiu al vietii te afli acum!

Cu toii trecem prin schimbari fundamentale pe parcursul vietii. Dar in mod surprinzator, aceasta evolutie a a noastra nu are legatura cu varsta, ci mai degraba cu cine suntem noi ca indivizi si care este scopul nostru in viata.

Care este simbolul pe care il alegi? Acesta vorbeste despre etapa in care esti in acest moment in viata:





1. Atletul

Faza atletului este cea mai putin matura dintre cele 4 stadii ale vietii. Este caracterizata de obsesia pentru felul cum aratam, este stadiul unde ne identificam sinele mai degraba cu corpul fizic. In aceasta faza putem avea chiar tendinte narcisiste. UN exemplu tipic este perioada adolescentei, dar poate fi si cazul persoanelor care au crescut fara ca anumite nevoi emotionale sa le fie indeplinite.

2. Razboinicul

Dinspre faza atletului evoluam spre faza razboinicului. In aceasta faza incepem sa ne asumam responsabilitati si avem dorinta de a atinge succesul in viata. Obiectivele noastre sunt mai curate si incepem sa inflorim ca indivizi.

3. Declaratia

Faza declaratiei este un mare pas inainte. Declaratia are legatura cu momentul cand ne asumam sa crestem copii si ne focusam asupra lor, sa ii conducem spre o viata mai buna. Aceasta faza nnu are legatura doar cu a creste copii ci si cu capacitatea noastra de a lasa ceva in urma in viata.

Acesta este cel mai bun moment ca tu sa reflectezi asupra a ceea ce ai reusit pana acum, sa te gandesti la tine si la cei apropiati tie.

4. Spiritul

Faza Spiritului este ultima etapa in viata. In aceasta faza realizezi ca suntem mai mult decat lucrurile pe care le-am acumulat, fie ca este vorba despre bani, prieteni, posesiuni, realizari sau capacitatea de a depasi obstacole. Realizam ca suntem fiinte spirituale.

Aceasta faza vorbeste despre capacitatea noastra de a oferi lumina si grija, de a actiona fara interese si fara nevoia de a detine controlul.

Imagini: Freepik.com