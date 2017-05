Tendinte globale de calatorie in 2017: Care este cea mai dorita vacanta

Comunicat de presa

Conform studiului anual despre calatorii desfasurat de motorul de cautare momondo.ro la nivel global, mai mult de o patrime dintre noi prefera sa cheltuie banii pe calatorii. Dar cum arata cea mai dorita vacanta in 2017? Raspunsul este dezvaluit de momondo si este cu totul alta destinatie decat iti imaginezi.

Primavara este sezonul de varf pentru city break-uri iar, odata cu apropierea verii, aprilie este luna in care cele mai multe persoane incep sa planifice in mod obisnuit vacanta de vara. Specialistii motorului independent si gratuit de cautare a ofertelor de calatorie momondo a intrebat 23.149 de persoane din 23 de tari diferite despre obiceiurile lor de calatorie si, analizand mai mult de 400 de milioane de cautari* facute pe site-ul momondo, poate sa dezvaluie astfel cum arata cea mai dorita vacanta in 2017.

Nicio vacanta fara partenerul de viata

Suntem tentati sa credem ca vacanta ideala inseamna sa calatorim cu cei mai buni prieteni, sa ne cazam in casa unui localnic si sa facem cumparaturi. Lucrurile nu stau chiar asa.

„Chestionand persoane din intreaga lume, am descoperit cateva date interesante despre vacanta pe care majoritatea oamenilor o cauta. La nivel global, de exemplu, 66% prefera sa calatoreasca cu partenerul de viata, in timp ce doar 43% ar prefera sa isi petreaca vacanta cu prietenii", spune Mircea Giurca, purtator de cuvant momondo Romania. El continua:

„In plus, nu ne putem satura de paturi proaspat facute si perne pufoase pentru ca 57% dintre calatori aleg hotelul in detrimentul oricarui alt tip de cazare."

De asemenea, oamenii prefera sa impartaseasca amintirile de vacanta si descoperirile pe care le aduna in timp ce exploreaza o destinatie. Mai mult de un sfert dintre noi postam fotografii din vacanta in social media in timp ce suntem plecati - dar nu va fi o fotografie care sa cuprinda cumparaturile de vacanta. Cand vine vorba de economisit bani, momondo a aflat ca 35% dintre noi prefera sa renunte la a face cumparaturi pe durata vacantei, in timp ce, din fericire, doar 17% sunt dispusi sa renunte la vizitat si descoperit locuri.

Rezervam zborul cu 69 de zile in avans

Se spune ca planificarea este pe jumatate distractie si se pare ca aceasta vorba care se potriveste foarte bine calatorilor din intreaga lume. Conform analizei datelor de cautare ale momondo, majoritatea dintre noi ne rezervam zborurile cu 69 de zile inainte, iar pretul este factorul decisiv in alegerea biletelor de avion.