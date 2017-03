62 de semne care arata daca ai o vibratie joasa sau inalta

Desigur, mai real este faptul ca vibratia noastra variaza in functie de starea de spirit, de locul unde ne aflam, de activitatile pe care le avem pe moment, de oamenii care ne inconjoara, de natura. Ideal ar fi, in mod evident, sa reusim sa ne mentinem pe un nivel de vibratie inalt.

Din aceasta zona putem sa realizam ceea ce ne dorim in viata, ne simtim energici si creativi, ne intelegem si comunicam mai bine cu cei din juru si astfel tot ceea ce facem devine mult mai facil.

Iata 62 de moduri care te pot ajuta sa iti dai seama daca ai mai degraba o vibratie inalta sau scazuta.

Semne care iti arata ca ai o vibratie joasa

1. Te simti blocat sau ca ai esuat in viata fara sa stii ce sa faci pe mai departe.

2. Te lupti cu apatia sau cu o atitdine negrijulie fata de tine insuti sau altii.

3. Esti o persoana distanta din punct de vedere emotional.

4. Esti o persoana reactiva din punct de vedere emotional.

5. Te simti obosit si letargic adesea.

6. Te lupti cu disperarea.

7. Ti se pare aproape imposibil sa iesi din obiceiuri nocive vechi.

8. Ai un trecut greu, proeminent inca si nevindecat in sufletul tau.

9. Te confrunti cu boli cronice.

10. Ai o viziune asupra ta care se centreaza doar asupra propriei persoane.

11. Te simti nesanatos si fara tonus.

12. Tii in tine emotii ca resentimentele si gelozia.

13. Iti este greu sa te ierti pe tine si pe alti oameni.

14. Suferi de un complex sentiment al vinei, cauti in exteriorul tau lucruri ca sa te simti vinovat.

15. Nu prea stii ce iti doresti in viata.

Foto: Pixabay

16. Faci alegeri proaste.

17. Te lupti cu probleme ca anxietatea, depresia,

18. Iti este greu sa vezi frumusetea in viata.

19. Te simti neimplinit/a.

20. Conexiunile tale cu ceilalti iti provoaca durere.

21. Esti cinic/a si sceptic/a.

22. Te argumentezi prea mult.

23. Te plangi mult.

24. Ai probleme cu abuzul de substante.

25. Te auto-sabotezi.

26. Te focusezi doar asupra aspectelor negative din viata.

27. Te straduiesti sa simti recunostinta.

28. Mananci nesanatos.

29. Ai pretentii de la ceilalti.

30. Te uiti la filme violente sau asculti muzica violenta.

31. Iti este greu sa faci progrese in viata.

Daca bifezi mai multe dintre aceste indicii, atunci ia in considerare si faptul de a cauta ajutorul unui specialist - psiholog, coach sau oameni de incredere care sa te ajute sa iesi din aceasta stare. Ai nevoie de energeie pozitiva in viata ta, ca sa reusesti sa iti atingi idealurile.

