Piesa castigatoare a Concursului European de Dramaturgie PopDrama se joaca la Nottara

In Dama de cupa, dramaturgul Gianni Spezzano vorbeste fara incrancenare despre relatii de familie viciate si despre dependenta de jocurile de noroc, folosind ludicul si umorul teatrului traditional napolitan.

Regia artistica este semnata de Oana Leahu, iar Tiberius Vasiniuc, Elena Purea, Nicu Mihoc, Luminita Praja si Andrei Chiran vor face jocul Damei de cupa! Traducerea ii apartine Corinei Bozedean.

Concursul European de Dramaturgie PopDrama este organizat de Universitatea de Arte din Targu-Mures, impreuna cu Centro Diego Fabri (Italia), University of Wolverhampton (Marea Britanie) si Fundacion Caja Granada (Spania) si este cofinantat prin programul „Europa Creativa“ al Uniunii Europene.

Piesa Dama de cupa, semnata de Gianni Spezzano, a fost castigatoarea din 2016 a Concursului European de Dramaturgie PopDrama, in urma votului exprimat de publicul participant la spectacolele-lectura din Targu Mures, Wolverhampton, Forli si Granada.

Concursul a vizat performanta in scrierea pieselor de teatru si promovarea la nivel european a noilor texte dramatice. Castigatorul concursului beneficiaza de traducerea si publicarea textului in limbile partenerilor, de promovare prin conferinte de presa si de spectacole-lectura in Bucuresti, Roma, Londra si Madrid.

Actor si dramaturg, Gianni Spezzano a absolvit Universitatea din Salerno (specializarea: Comunicare pentru popularizarea stiintei) si a obtinut licenta in arta performativa la Link Academy University, cu teza Stage Writing – Methodology for Team Working. Activitatea sa de dramaturg a inceput in 2010, cu piesa 2×1. La scurta vreme mai apoi, scrie si regizeaza piesa Arrows vs Tanks – First Chapter of a Trilogy on Control si scrie monologurile Patrizio – Eternal Like a Hollywood Star, Catherine – Je t’aime à la folie comme une pousse à l’agonie si The Seventh Truth. A mai scris si regizat Sharks in a Tub. Este directorul artistic al Teatrului colectiv theA’term, infiintat in octombrie 2012, impreuna cu Luca Di Gennaro si Veronica Baleani. Ca actor, a lucrat cu regizori precum Andrea Baracco, Marcello Cotugno, Roberto Gandini, Giancarlo Gentilucci, Ugo Mangini, Alessandro Preziosi, Andrea Taddei.

Intrarea este libera, in limita locurilor disponibile.