Marc Chernoff: 20 de afirmatii puternice pentru a ne antrena mintea sa construiasca lucruri pozitive in prezent

20 de afirmatii pozitive pe care sa ni le spunem in fiecare zi anul acesta, de la unul dintre cei mai de succes coachi de dezvoltare personala! Ne vor ajuta sa ne antrenam mintea in a construi lucruri bune in exteriorul si prezentul nostru.

Alaturi de Angel, Marc Chernoff este unul dintre cei mai de succes coachi din afara, revista Forbes admitand ca acesta detine “unul dintre cele mai populare bloguri personale de dezvoltare”. Autor al cartii “1,000 Little Things Happy, Successful People Do Differently“ si pasionat de a-i inspira pe ceilalti si a-i ajuta sa isi schimbe viata in mai bine, Marc Chernoff ne prezinta intr-un articol publicat pe marcandangel.com 20 de afirmatii pozitive pe care sa ni le spunem in fiecare zi anul acesta pentru a ne antrena mintea sa construiasca lucruri bune in exteriorul si prezentul nostru.

“Mintea este precum un muschi si care orice muschi din corpul uman are nevoie sa fie antrenat pentru a se tonifia. Are nevoie sa fie antrenat zilnic pentru a se dezvolta si a evolua de-a lungul timpul. Daca nu ti-ai impins mintea in mii de modalitati micute si pozitive de-a lungul timpului, bineinteles ca se va prabusi in ziua cand lucrurile devin coplesitor de stresante. Afirmatiile pozitive sunt unul dintre cele mai sinple si mai puternice instrumente pentru a face acest lucru.”, declara Marc pe blogul sau.

Marc Chernoff: 20 de afirmatii puternice pe care sa ni le spunem in fiecare zi

via marcandangel.com

1.Cel mai mare si mai complex obstacol pe care va trebui sa il depasesc este mintea mea.

2. Nu pot sa controlez cu exactitate ce se intampla in viata, insa pot controla felul in care reactionez la tot ce mi se intampla. In reactia mea este puterea mea cea mai mare.

3. Trebuie sa accept orice mi se intampla si cel mai important lucru este sa il intampin cu tot ce am mai bun de oferit.

4. O sa incetez sa ma concentrez pe cat de stresat sunt si o sa-mi amintesc cat de binecuvantat sunt. A ma plange nu imi va schimba realitatea, dar o atitudine pozitiva da.

5. A fi pozitiv nu inseamna a ignora negativul. A fi pozitiv inseamna a depasi negativul. Este o mare diferenta intre cele doua.