Descoperă British School of Bucharest la Ziua Porților Deschise pentru preșcolari!

Părinții alături de copiii lor au ocazia să interacționeze cu profesorii școlii, să afle informații despre educația preșcolară în sistemul britanic și să descopere campusul și facilitățile pe care acesta le pune la dispoziție. Laboratorul de Tehnologie, Căsuța din Copac, Grădina de Știință, Sala de Muzică, Sala de Artă, Biblioteca sau terenurile de joacă sunt câteva dintre obiectivele incluse în turul școlii. Copiii au ocazia să descopere modalitatea de predare la BSB și sunt bineveniți să se alăture distracției.

La British School of Bucharest, cursurile pentru preșcolari sunt grupate pe trei secțiuni, după cum urmează: Pre-Nursery, pentru copiii de 2 și 3 ani, Nursery, pentru cei de 3 și 4 ani, și Reception, pentru cei de 4 și 5 ani.

British School of Bucharest este o școală internațională privată de prestigiu care oferă copiilor cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani șansa să studieze după curriculum britanic. Echipa unică de profesori, formată 100% din vorbitori nativi de limbă engleză, are experiență în predarea sistemului de învățământ britanic și le oferă elevilor educație la standarde de excelență. În raportul din februarie 2018 al Inspectoratului Școlilor Independente din Marea Britanie, British School of Bucharest a fost evaluată cu „excelent” atât pentru „calitatea actului de învățare al elevilor și rezultatele academice ale acestora”, cât și pentru „oportunitățile în dezvoltarea personală a elevilor". British School of Bucharest este singura școală britanică din România care a primit acest calificativ.

BSB oferă un mediu pozitiv, stimulativ, sigur și protector, care încurajează îndeplinirea potențialului individual al elevului și creșterea încrederii în sine, pe toate planurile: academic, social și personal.

Educația preșcolară oferită de British School of Bucharest respectă regulile și curriculumul britanic și are la bază jocul drept cea mai sigură metodă prin care copilul se poate dezvolta la potențialul său maxim. Aici, la BSB, fiecare copil este considerat unic, îi este oferit sprijin complet, atenție deplină, are parte de un mediu armonios și pozitiv, iar activitățile, atât cele din sala de clasă, cât și cele în aer liber, sunt adaptate la nevoile și dorințele fiecăruia în parte.

Toți copiii sunt încurajați să exploreze, să își descopere aptitudinile și să accepte provocarea de a-și dezvolta toate simțurile, prin cărți, instrumente muzicale, activități pe terenul de sport, jocuri cu apă sau în nisip. În plus, elevii din grupa Reception au acces la zeci de activități extrașcolare, de care se pot bucura pe lângă activitățile zilnice.

Mai mult decât atât, sunt anumite domenii specifice de învățare, precum literatura, matematica, înțelegerea lumii sau artele, prin intermediul cărora copiii își dezvoltă înțelegerea, construind o bază solidă a viitorului lor. Fiecare activitate, indiferent dacă este inițiată de copii sau de către profesori, ajută la dezvoltarea academică, socială și personală a copiilor.

Ziua Porților Deschise pentru preșcolari se desfășoară pe 13 iunie, între 9.00 și 12.00, în campusul British School of Bucharest (Str. Erou Iancu Nicolae, nr. 42, Voluntari). Pentru a confirma participarea la eveniment, dar și pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați următorul link: https://bit.ly/2x8VLw2