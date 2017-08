4 principii pentru un magazin online performant

Comunicat de presa

Aproximativ 3 sferturi din magazinele online din Romania prelucreaza informatia manual, pe primul loc fiind procesarea comenzilor pentru a fi transformate in facturi, iar pe locul secund se regaseste actualizarea manuala a preturilor si a stocurilor in magazine, afirma specialistul in e-commerce, Florin Macau (foto). Fara doar si poate, aceste procedee manuale sunt utile in orice magazin online, deoarece nu exclud total factorul uman din sistem, insa existe unele trucuri de care nu toti profita atunci cand ajung coplesiti de volumul mare de munca.

In opinia tanarului IT-st de 25 de ani care ofera solutii de programare pentru e-commerce, un magazin online are 3 faze:

1. faza in care incercam sa vindem

2. faza in care vindem ca sa traim

3. faza in care traim ca sa vindem.

Mai mult decat atat, specialistul considera ca romanii au invatat mai repede decat multi europeni sa vanda in mediul online, insa succesul lor s-a bazat in mare parte pe intuitie si mai putin pe stiinta, iar daca nu exista o imbinare intre cele doua valori, afacerea online are de suferit.

“Atunci cand ne bazam intreaga noastra afacere doar pe intuitie, exista o rata destul de mare de a esua. Da, intuitia in afaceri, mai ales in cele online in care nu exista o matrice foarte clara a succesului, este importanta, dar pana la urma se bazeaza tot pe principiile marketingului traditional, adica pe stiinta. Realitatea a aratat ca magazinele online sunt mult mai predispuse la eventuale crize, iar preventia si tratarea momentelor critice trebuie sa faca parte din ghidul de baza al oricarui antreprenor online”, declara Florin Macau, fondator FamDev Software.

Astfel, specialistul in dezvoltarea afacerilor online este de parere ca magazinele virtuale din Romania, care au performat cel mai mult, au respectat cele 4 principii de baza ale e-commerce-ului:

1. Automatizarea intre cele 3 faze.

“Atunci cand se face tranzitia intre fazele intermediare ale magazinului, este imperios necesar sa implementam un sistem automatizat. Multi fac greseala de a nu automatiza procesele intre cele 3 faze atunci cand pornesc la drum, deoarece pleaca de la premiza ca doar “nu o sa vand din prima luna atat de bine”. in online, surprizele placute pot aparea – si de cele mai multe ori apar – inca din prima ora de cand ai deschis si ai promovat produsele sau serviciile", afirma specialistul in e-commerce.