Comunicat de presă

După două săptămâni în care Andreea Arsene avea dureri de cap care apăreau și dispăreau treptat pe parcursul zilei, un alt semn că ceva nu este în regulă i-a alertat pe toți din casă: fetei i s-a deplasat un ochi.

Controlul amănunțit efectuat de medicii de la Spitalul „Bagdasar Arseni" din Capitală a scos la iveală o problemă severă. Andreea are o tumoră între creierul mic și creierul mare. Formațiunea avea aproape 4 centimetri, deci trebuia operată urgent. Intervenția a avut loc pe 30 aprilie și pare să fi fost de succes, însă din cauza poziției, tumora nu a putut fi extirpată în totalitate.

Pentru că vorbim de o formațiune malignă - deci cancer - fata e obligată să îndure numeroase ședințe de chimioterapie. Imaginați-vă: la doar 6 ani, o fetiță este chinuită de dureri, își vede părul căzând, se simte slăbită și în loc să se joace și să se bucure cu colegii de școală, se teme pentru viața ei.

Și părinții se tem să nu o piardă, deoarece tumora este agresivă și i-ar putea provoca metastaze.

Pentru a diminua cât mai mult riscul, soții Arsene au mers cu fata în străinătate, la o clinică din Turcia pentru investigații. În funcție de acestea, se va decide și ce fel de tratament trebuie să urmeze Andreea. Analizele costă 5.000 de EURO plus trasnportul cu ambulața privată în valoare de 3000 EURO, dar procedurile medicale și tot ce va urma după va însemna cu mult peste această sumă.

De aceea, orice ajutor înseamnă o șansă în plus la viață pentru fetița de 6 ani care trebuie să depășească acest moment extrem de greu și de decisiv! Orice donație în conturile Asociației „Salvează o inimă" poate însemna o minune în viața acestei familii. Împreună o putem salva pe Andreea!

Donații se pot face:

Denumire entitate: Asociatia "SALVEAZA O INIMA"

Cod de inregistrare fiscala: 31015982

Cont (IBAN) bancar:

Cont RON: RO 05 BTRL 0070 1205 W828 70 XX

Cont Euro: RO 28 BTRL EUR CRT 00 W828 7001

CONT USD: RO 68 BTRL USD CRT 00 W828 7001

COD SWIFT: BTRLRO22

COD BIC: BTRL

Banca Transilvania Botosani

Vă rugăm să specificați numele de familie (Arsene) al copilului pentru care faceți donatia!

