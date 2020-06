Avocatul Alina Rosca semnaleaza adoptarea normelor noi pentru reglementarea bullying-ului in ordinul nr 4.343/2020: „Cand am vazut ca a fost adoptat acest ordin m-am bucurat foarte tare, in primul rand in calitate de mama, pentru ca si copiii mei se pot intalni cu aceasta situatie in scoli, dar si in calitate de adult, pentru ca si ei inca pot fi victemele acestui tip de violenta.”

Potrivit legii, pentru reducerea ratei de prevenire a violenței psihologice-bullying, avocatul Alina Rosca de la Casa de Avocatura Rosca Law Office explica cum în fiecare unitate de învățământ va fi înființat un grup de acțiune anti-bullying din care vor face parte maximum 10 membri: „Printre aceștia se vor regăsi directorul unității de învățământ, profesorul consilier școlar, trei cadre didactice formate în problematica violenței, inclusiv a violenței psihologice-bullying, doi sau mai mulți reprezentanți ai elevilor, un reprezentant al părinților, reprezentanți ai autorității locale.Totodată, la începutul fiecărui an școlar, unitățile de învățământ au responsabilitatea de a-și întocmi propriile strategii și planuri de asigurare și de menținere a unui climat social adecvat educației de calitate, condiție esențială pentru prevenirea și combaterea bullyingului, materializate prin Regulamentul de Ordine Interioară (ROI) obiectivul `școală cu toleranță zero la violență`.”, adauga avocatul.

Normele impuse vor fi complex implementate pe mai multe paliere de actiune: „Vor exista activități de informare și conștientizare asupra fenomenului pentru personalul şcolii, copii și părinți; măsuri de comunicare și informare internă cu privire la procedurile de prevenire, identificare, raportare și intervenție a situațiilor de bullying în spațiul școlar; proceduri de intervenție în acest caz; responsabilizarea cadrelor didactice în scopul intervenției imediate, organizarea de concursuri, teatru forum ş.a., în scopul încurajării respectării valorilor și misiunii declarate a școlii, participarea la identificarea, medierea sau raportarea situațiilor de bullying; atragerea părinților în participarea la dezbateri și sesiuni de informare; activități de măsurare a impactului acțiunilor”, comunica avocatul.

Numarul „victimelor” acestui tip de violenta sunt din ce in ce mai des intalnite in mediul cibernetic, in special de cand educatia si interactiunea copiilor si adolescentilor are loc mai mult pe internet.