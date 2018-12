Impreuna putem aduce bucurie in inimile a mii de copii

Comunicat de presa

ShoeBox – Cadoul din cutia de pantofi este despre oameni care ajuta alti oameni, despre altruism si compasiune, iar anul acesta va fi cel de al 11-lea an consecutiv in care se va organiza. ECCO Romania este partener in acest proiect de 4 ani, reusind ca in acesti ani sa colecteze si sa distribuie peste 15.000 de cadouri.

Incepand cu anul 2015 in cadrul proiectului ShoeBox – Cadoul din cutia de pantofi, se primesc doar cutii ce contin lucruri noi, fara exceptii.

In perioada 01-15 decembrie 2018, ECCO va pune la dispozitie intreaga logistica de colectare a cutiilor in toate cele 20 de magazine ale sale din orasele: Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Timisoara, Brasov si Sibiu. Intreaga echipa ECCO Romania este implicata in mod voluntar in acest proiect, contribuind la verificarea cutiilor, ambalarea lor, selectarea pe varste si depozitarea acestora.

Incercam sa ajungem la cat mai multi copii care altfel nu ar primi nici un cadou de Craciun cu ajutorul partenerilor traditionali: Fundatia Principesa Margareta a Romaniei, Asociatia CONIL, Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului Prof. Dr. Alfred Rusescu, Parohia Cojocna Cluj, Ancaar Filiala Arges.

Doritorii vor putea oferi copiilor cu varste cuprinse intre 2 si 18 ani, fete si baieti, un mic cadou impachetat intr-o cutie de pantofi, urmand ca toate cutiile adunate sa fie distribuite in perioada 16-24 decembrie 2018.

Dorim sa le multumim tuturor celor care in toti acesti ani ne-au fost alaturi in proiectul ShoeBox – Cadoul din cutia de pantofi si speram ca si in acest an sa aducem bucurie in inimile a mii de copii.

Doar impreuna putem oferi zambete!

#ShoeBox2018