Dar scriitoarea nigeriană Chimamanda Ngozi Adichie a devenit cu adevărat cunoscută imediat după discursul pe care l-a a avut la TED. „Cu toții ar trebui să fim feminiști” este discursul care i-a adus notorietatea, un mic fragment din acesta fiind folosit chiar și de către Beyonce în cântecul ei Flawless.

Chimamanda Ngozi Adichie a devenit o celebritate care aduce o contribuție imensă la împuternicirea femeilor din întreaga lume. A apărut în publicații ca The New Yorker, Granata sau Financial Times.

Ca femeie de culoare din Nigeria, ea este preocupată de teme că rasismul și sexismul și este neobosită în încercarea de a contribui la rezolvarea acestor probleme. Discursurile ei de la TED pe tema feminismului și rasismului sunt discutate în școli. Adichie are puterea de a influența oameni, fiind un star înnăscut și o lideră. Celebra revistă Vogue a scris că Salman Rushdie a întâlnit-o pe Chimamanda Ngozi Adichie la un festival al literaturii din New York și a fost efectiv uluit de încrederea de sine și autoritatea pe care aceasta le emana. „A vorbit cu atâta încredere de sine și fluența și toți care eram acolo, în acea zi, am putut admite că este cineva remarcabil.”, a povestit scriitorul Salman Rushdie. „Un star s-a născut, îmi amintesc că m-am gândit atunci și așa a fost.”, a completat el.

Lui Adichie nu îi este frică să le împuternicească pe femei și să le dea încredere în ele însele și ideile lor. Îți oferim o colecție de citate Chimamanda Ngozi Adichie care să te inspire și pe tine să îți găsești forța interioară în această societate.

Chimamanda Ngozi Adichie: 10 citate de împuternicire pentru femei și fete

1. "Nu cultura îi face pe oameni. Oamenii fac cultura. Dacă este adevărat că toată umanitatea feminină nu este parte a culturii noastre, atunci trebuie și putem să o facem să fie cultura noastră."

2. "Problema cu genul este aceea că ne prescrie felul cum ar trebui să fim în loc să recunoască cine suntem. Imaginați-vă ce fericiți am fi, cât de liberi am fi dacă am putea să ne comportăm din perspectiva sinelui nostru autentic și unic, dacă nu am mai avea presiunea aștepatrilor pe care ni le impune genul."

3. "Învățăm fetele că ar trebui sa aibă ambiție, dar nu prea multă, să aibă succes, dar nu prea mult, altfel bărbații s-ar putea simți atacați. Fiindcă sunt femeie, se presupune că ar trebui să aspir la căsătorie. Se presupune că ar trebui să fac alegerile importante din viața mea gândindu-mă mereu că a fi căsătorită este cel mai important. Căsătoria poate fi o sursă a bucuriei, iubirii și suportului mutual dar de ce le învățăm pe fete să aspire la casătorie și nu facem același lucru cu băieții? Le creștem pe fete să fie în competiție unele cu celelalte și nu pentru joburi sau realizări, ceea ce cred că poate fi un lucru bun, ci pentru atenția bărbaților. Le învățăm pe fete că ele nu pot fi ființe sexuale în modul cum băieții sunt."

4. "Unii oameni întreabă – De ce cuvântul feminism? De ce nu spui simplu – drepturile omului său ceva de genul acesta? Pentru că… acesta ar fi un mod de a pretinde că nu femeile sunt cele care au fost excluse de secole. Ar fi un mod de a nega că problema genului nu le privește în mod direct pe femei."

5. „Le învățăm pe fete rușinea. << Ține-ți picioarele apropiate. Acoperă-te>> Le facem să se simtă ca și când, pentru simplul fapt că s-au născut fete, ar fi deja vinovate de ceva. Și așa devin fetele, femei care tac. Devin femei care nu pot spune ceea ce cred cu adevărat. Și devin – și acesta este cel mai rău lucru pe care îl putem face fetelor - femei care au transformat prefăcătoria într-o artă.”

6. „O femeie de o anumită vârstă care este necăsătorită este învățată de către societate să vadă acest lucru ca pe un mare eșec personal. Iar despre un bărbat ajuns la aceeași vârstă credem că pur și simplu nu și-a găsit aleasa.”

7. „Masculinitatea este o cușcă mică și dură în care îi ținem închiși pe băieți.”

8. "Tema rasei nu există cu adevărat pentru tine fiindcă nu a constituit o barieră în ceea ce te privește. Oamenii de culoare nu au alegerea aceasta."

9. "Desigur că nu îmi fac griji că îi pot intimida pe bărbați. Pentru genul acela de bărbați care ar putea fi intimidați de mine, nu am nici un interes."

10. "Nu ar trebui niciodată să te porți ca și când viața ta ar aparține unui bărbat. M-ai auzit?, obișnuia să îmi spună mătușa Ifeka. Viața ta îți aparține doar ție și numai ție."

Chimamanda Ngozi Adichie, la TED, cu subtitrare în limba română:

Fotografii - Chimamanda Ngozi Adichie Facebook