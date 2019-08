Se spune că o femeie nu are niciodată suficiente perechi de pantofi sau destule genți. Aparent am găsit o categorie la care este de ajuns să fie ceva singular și bun. Ne referim la gențile de cosmetice care trebuie să fie voluminoase, bine organizate și să arate minunat. Iar dacă una întrunește aceste criterii, atunci va fi suficientă. Pentru că sezonul de vacanțe este în toi, am zis că-i rost de recomandat câteva portfarduri de purtat prin călătorii.

Geantă simplă albă de călătorii pentru cosmetice

Pentru că suntem în plină vară și încă se fac planuri pentru vacanțe, am zis că-i musai să începem cu o geantă de cosmetice gândită special pentru călătorii - își păstrează bine forma chiar și când este înghesuită. Am găsit una de la Notino care este excelent compartimentată. Are spațiu de păstrare bine divizat, este prevăzută cu fermoar durabil care vine la pachet cu un design sofisticat.

O poți vedea aici

Portfard produse beauty roșu sidefat

Poate că nu este cea mai spațioasă geantă de produse de frumusețe, dar acest portfard ne-a plăcut pentru culoarea aia aprinsă care atrage atenția. Îl poți lua pe plajă, la munte, ba chiar și la muncă - de fapt oriunde te plimbă pașii și ai nevoie să îți retusezi make-up-ul. Plus că, dacă este așa micuț, ocupă puțin loc în bagaj. Un accesoriu de real ajutor!

Îl poți vedea aici.

Geantă pentru cosmetice cu model floral

Și portfardurile pot fi de firmă. De la Undercolors of Benetton ne-a plăcut foarte mult unul cu print de sezon. Este un model etui pe bleumarin, în stil casual și realizat din material textil floral. Închiderea se face cu fermoar și este prevăzut cu baretă pentru încheietura, ca să fie mai ușor portabil. Completează fain orice ținută!

O poți vedea aici

Geantă de cosmetice cu aplicație fundă

Dacă ajungi într-o locație mai pretențioasă, unde eleganța este la ea acasă, atunci recomandăm pentru această vacanță să ai la tine un portfard de la Ted Baker cu fundă discretă. Am ales unul într-un auriu rose puternic evidențiat. Are aspect lăcuit și este măricel - 5.5x27x8.5 centimetri - cât să se impună ca o decorațiune specială.

O poți vedea aici

Portfard sub formă de alpaca

Dacă vrei să te joci cu imaginația și nu îți pasă de etichete, atunci acest portfard sub formă de alpaca este pentru tine. Spunem asta pentru că mai degrabă pare o gentuță de copii, dar pe noi ne ademenește cu un look jovial. Este făcut din piele ecologică și este destul de micuț când vrei să treacă ceva neobservat.

Îl poți comanda aici

Portfard de inspirație retro

Un portfard care ne duce cu gândul la tradiții, la escapade rustice. Dacă ai vrea să fii în temă, am recomanda să iei cu tine această gentuță când ajungi prin peregrinări prin ținuturi sălbatice. Dar nu este o regulă, că va avea oricum grijă de lucrușoarele tale de machiaj. Are un aspect de țesătură împletită și ne place tare mult asta.

Îl poți comanda aici

Portfard roz Paris

Macarons, croissante, cafele aromate, magazine cu parfumuri și rujuri roșii. Așa am descrie în câteva cuvinte acest portfard imprimat cu Paris. Este roz, ceea ce îl face atrăgător, este încăpător și modern, este versatil. Vine de la brandul Versa și se întreține super ușor.

Îl poți comanda aici

