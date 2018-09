7 lucruri importante pe care trebuie sa le stii inainte de prima vizita la ginecolog

Pentru majoritatea adolescentelor, prima vizita la ginecolog este adesea asociata cu stare de disconfort si emotie. Odata pentru ca domnisoara trebuie sa ofere unei persoane straine informatii cu privire la aspecte din viata intima, iar pe de alta parte pentru ca examinarea propriu zisa este un moment stanjenitor, cel putin la aceasta varsta.

Cu informatiile potrivite si incurajarile de rigoare, multitudinea de probleme create pe marginea acestui subiect ar trebui sa dispara. Iar ulterior, consultatia ginecologica sa se transforme intr-o vizita necesara, care ofera informatii cu privirea la starea de sanatate a aparatului reproducator si nu numai.

Asadar, iata cateva lucruri pe care este bine sa le stii despre ceea ce presupune un consult in cabinetul medicului ginecolog, dupa cum urmeaza:



Vizita la ginecolog presupune o consultatie absolut normala si utila

In primul rand este important de mentionat ca aceasta reprezinta o verificare absolut normala pe care trebuie sa o faca fiecare femeie cel putin o data pe an. Odata cu aparitia ciclului menstrual si inceperea vietii sexuale sau alte situatii cu disconfort pe care le resimti, consultatia ginecologica este un pas important care te va invata cum sa ai grija de tine. In plus, este important sa intelegi ca la medicul ginecolog nu trebuie sa mergi de nevoie, ci in scop preventiv, pentru a evita anumite probleme.

Acesta se programeaza inainte sau dupa terminarea ciclului menstrual

Acest lucru este o conditie esentiala pentru examinarea sa se desfasoare in cele mai bune conditii si sa ofere medicului toate informatiile utile si ulterior, pentru a iti da indicatiile potrivite sau sa comunice cel mai corect diagnostic.

Fa o mica documentare despre ceea ce presupune consultul

Examinarea ginecologica nu trebuie sa iti produca un sentiment de jena chiar daca pe parcursul ei, iti vor examinati sanii, abdomenul si organele genitale interne (in eventualitatea in care ti-ai inceput activitatea sexuala). Tocmai de aceea, este bine sa te documentezi din timp si corect asupra tot ceea ce presupune intreaga examaminare, astfel incat in cabinet sa nu te confrunti cu situatii stanjenitoare. Daca mama ta a initiat deja o conversatie in acest sens, comunica si intreaba tot ce vrei sa stii.

La prima vizita este important sa vii insotita

Daca mama ta ti-a recomandat sa mergeti la acelasi medic care o are in observatie si pe ea, atunci lucrurile vor fi cu mult mai simple si vei trece mult mai usor peste senzatia de rusine. Daca te va insoti si la consult, atunci aproape toate problemele pe care ti le faci vor fi ca si rezolvate.

Comunica cat poti de sincer cu medicul

Probabil ca o comunicare relaxata cu medicul nu se poate crea din prima vizita, dar sinceritatea este un lucru pe care este bine sa mizezi inca de la inceput.

Te incurajam sa mizezi si tu pe asta!

Fii pregatita de o discutie detaliata despre lucruri foarte intime

Toate informatiile pe care le transmiti fac parte din viata ta intima (varsta primei menstruatii, cum sunt scurgerile, cat dureaza, primul contact sexual), dar ele au rol determinat pentru specialist si alaturi de alte aspecte, il poate ajuta sa observe mai usor anumite particularitati.

Adreseaza intrebari cu privire la notiunile care nu iti sunt clare

Nu ezita sa adresezi si tu o serie de intrebari pe parcursul intrevederii. Demonstreaza ca esti o tanara care se preocupa de sanatatea sa si construieste o conversatie din care sa ai ce invata, cu sfaturi pe care sa le poti utiliza pe viitor.

Foto homepage: Pixabay