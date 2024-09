Comunicat de presă

În pragul lansării ultimelor 10 episoade din sezonul al doilea al LEGO® DREAMZzz™ Noaptea Vrăjitoarei din Never, un nou studiu arată că cei mici pot învăța să își condiționeze visele, așa cum o fac și personajele din serial. Grupul LEGO pornește demersurile de a educa părinții cu privire la felul în care își pot ajuta copiii să își dezvolte abilitățile din viața reală pentru a-și condiționa visele.

Datele de cercetare ale Grupului LEGO („LEGO DreamZzz Global Key Finding”, 3/2023) arată că doar 17% dintre părinții din România discută frecvent cu copiii despre visele pe care aceștia le au, iar în peste jumătate dintre cazuri, o fac pentru a-i ajuta să își înțeleagă visele.

Cu toate acestea, 83% dintre copii împărtășesc din proprie inițiativă visele pe care le au, printre cele mai frecvente subiecte ale viselor lor fiind jucăriile (64%), membri ai familiei (63%), animalele de companie (62%), prietenii (61%) și părinții (53%).

În plus, 40% dintre copiii români spun că atunci când au vise fericite, acestea îi ajută să fie mai creativi, iar 38% spun că visele le dau idei pentru diverse lucruri din viața reală, ponderi sub media globală rezultată din studiu, care depășește 50%.

Dar copiii mai subliniază un aspect: calitatea vieții lor de zi cu zi le influențează puternic felul în care visează - de exemplu, 50% dintre copii cred că timpul liber pentru joacă le schimbă visele.

Condiționarea viselor

Condiționarea viselor este un concept desprins din serialul LEGO DREAMZzz, în care personajele au capacitatea de a crea sau schimba obiecte și scenarii folosindu-și creativitatea. În prima parte din sezonul doi, personajele au învățat cum să își foloseasca abilitățile de a-și condiționa visele în perioada de somn R.E.M, creând diverse elemente care îi ajută să își învingă adversarii, să o înfrunte pe Vrăjitoarea din Never și să apere tărâmul viselor.

În mod similar personajelor din serial – Mateo, Izzie, Cooper, Logan și Zoey –, care își folosesc abilitățile de condiționare a viselor pentru a proteja tărâmul fantastic, copiii își pot ghida și controla propriile vise. Cu toate acestea, un studiul desfășurat de Grupul LEGO arată că doar jumătate dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani sunt conștienți de abilitățile lor de condiționare a viselor.

Dintre aceia care își condiționează visele, 38% spun că își pot altera în mod conștient visele atunci când conțin lucruri de care le este teamă, iar 41%, atunci când pur și simplu nu le place ce visează.

Psihologul specializat în analiza viselor, Ian Wallace, explică felul în care copiii își pot ghida visele, folosind o serie de abilități dezvoltate în lumea reală. Acestea fac apel la creativitate și încredere de sine, prin trei metode principale: Dream Play, Imaginal Play and Active Play.

Prima metodă, Dream Play , implică analizarea unei imagini din vis, ideal pe măsură ce copilul se trezește. Acest lucru este posibil prin re-imaginarea visului în diferite scenarii. Pe măsură ce copilul face acest lucru, realizează că are control asupra imaginilor pe care mintea sa le creează și poate explora diversele emoții pe care i le stârnește.

Imaginal Play se concentrează asupra copilului care își creează proiecții asupra unor imagini din vis odată ce s-a trezit. Părinții îl pot astfel încuraja să își imagineze diverse elemente dintr-o scenă a visului, precum decorul sau personajele.

Nu în ultimul rând, prin Active Play, copilul recreează imagini din vis, folosindu-și creativitatea pentru a compara și crea similitudini prin joc de rol. Această abordare imersivă întărește conexiunea emoțională și îi dezvoltă imaginația, în timp ce îi demonstrează cum, prin creativitate, își poate condiționa visele oricum își dorește.

Deși studiul arată că doar 1 din 3 copii folosește condiționarea viselor în somn, Grupul LEGO face demersuri pentru educa părinții și copiii despre ce este condiționarea viselor și cum le poate îmbunătăți abilitățile.

Serialul LEGO DREAMZzz a fost lansat în mai 2023. Show-ul urmărește aventurile unor prieteni de liceu care descoperă că lumea viselor este reală. Împreună, ei învață cum își pot condiționa visele pentru a proteja această lume de haosul stârnit de Regele Coșmarurilor și, acum, de Vrăjitoarea din Never.

Pentru ultimul sezon al serialului, Grupul LEGO a lansat la începutul anului nouă noi seturi LEGO DREAMZzz: Motocicleta-pisică a lui Zoey, Logan, marele panda, Dinozaurul robot C-Rex al lui Cooper, Rucsacul cu propulsie din vis al lui Zoey, Robotul de luptă al lui Mateo și al Cavalerului Z-Blob, Corbul de la miezul nopții al Vrăjitoarei din Never, Animalele din vis ale lui Izzie, Creaturile de coșmar ale vrăjitoarei din Never și Castelul Nocturnia. Inspirat din conceptul de condiționare a viselor, fiecare produs are mai multe variante de construire, care îi încurajează pe cei mici să îmbrățișeze aventura și creativitatea.

Seturile sunt disponibile în magazinele LEGO, pe LEGO.ro/DREAMzz și în alte magazine locale de retail.