Comunicat de presă

Până la finalul lui august, reducerile de vară, printre care unele speciale, şi promoțiile iau cu asalt primul centru comercial modern din România. Magazinele din București Mall – Vitan – de la cele de cosmetice, bijuterii şi fashion până la acelea cu articole de decoraţiuni interioare, jucării şi librării - le oferă clienţilor cadouri şi o mare varietate de reduceri, de până la 70%. Cei care trec pragul Bucureşti Mall - Vitan în această perioadă au la îndemână un întreg "arsenal" în materie de shopping pentru a se bucura de această vară cu stil.

În plus, pentru a răsplăti loialitatea clienţilor, centrul comercial îi întâmpină cu o campanie specială. Pentru fiecare 2000 de lei cheltuiţi pe un singur bon fiscal în magazinele din Bucureşti Mall - Vitan, clienţii pot primi un voucher de 200 lei într-un magazin partener. Pentru a-l obţine, trebuie să prezinte bonul la InfoDesk.

Centrul comercial continuă să ofere publicului experienţe educative. În luna iulie, s-a dat startul proiectului București Masters – Educational Workshops, organizat de Primăria Municipiului București prin Centrul pentru Tineret al Municipiului București în parteneriat cu București Mall – Vitan. În cadrul workshop-urilor educative şi interactive, Cori Grămescu discută despre mindfulness & wellness în sport și nutriție (14 iulie), Mirela Bucovicean, despre leadership & antreprenoriat (21 iulie), iar Alex Gâlmeanu, despre fotografie (28 iulie). Fiecare workshop va fi găzduit live pe pagina de Facebook a București Mall – Vitan, în fiecare marţi, începând cu orele 18:00.

Totodată, pentru că București Mall – Vitan reprezintă o întreagă experienţă de lifestyle, după o sesiune de shopping, clienţii se pot relaxa la cafenelele cu terase ale mallului - Kahve Dunyasi, Caffé Ritazza, ANA Baking Co, Starbucks -, dar şi la aceea a restaurantului care poate fi frecventat exclusiv aici. Este vorba despre APERTO, care se distinge prin abordarea inovatoare a gastronomiei italiene. Mai mult, restaurantele din București Mall – Vitan le dau clienţilor opţiunile de Take Away şi Delivery.

Cei care viziteaza centrul comercial se pot bucura de toate experienţele pe care le oferă în siguranţă, datorită măsurilor de protecţie suplimentare care au fost implementate aici. Printre acestea se numără sistemele de ventilaţie care folosesc doar aport de aer proaspăt 100% din exterior, dezinfectarea intensivă a suprafeţelor comune, dezinfecția prin nebulizare şi sistemul de igienizare a scărilor rulante cu tehnologie UV de ultimă generaţie.