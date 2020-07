Comunicat de presa

„Suntem in anul in care festivalul de film de la Cannes nu a avut loc, lucru istoric pentru lumea filmului. TIFF editia 19 are loc in conditii deosebite. Continuam parteneriatul Kronenbourg Blanc – TIFF, alaturand cea mai eleganta bere franceza cu unul dintre cele mai puternice branduri culturale romanesti. Sprijinim fenomentul TIFF cu convingerea ca brandul Blanc poate si trebuie sa contribuie la noua normalitate.” a declarat Paul Markovits, Vice Presedinte de Marketing URBB.

Kronenbourg Blanc este sustinatorul traditional al bunului gust in arta, moda si film. Parteneriatul cu TIFF inceput anul trecut imediat dupa lansarea brand-ului in Romania, este una dintre manifestarile locale cele mai de prestigiu ale strategiei globale.

Kronenbourg 1664 Blanc este o bere din grau, proaspata si fructata, dominata de arome de citrice si coriandru. Aceasta bere ilustreaza eleganta si gustul Frantei si este produsa inca din anul 1664, fiind un simbol puternic al stilului de viata rafinat, surprinzand in acelasi timp, modernitate, emotie, prospetime, bun gust si celebrul „joie de vivre”.