Comunicat de presa

In sezonul calduros, pielea noastra secreta serotonina, acel neurotransmitator monoaminic care ne produce o stare de bine. Cu totii vrem sa profitam de razele soarelui in anotimpul fierbinte, dar specialistii ne recomanda sa facem acest lucru cu moderatie. Si mai ales, sa alegem produse speciale de ingrijire, produse lejere pe baza de apa si ingrediente naturale – creme si geluri de dus care ofera senzatii de racorire si prospetime, creme de corp hidrantante si tratamente protectoare pentru piele.

Cele mai recomandate produse de ingrijire ar trebui sa ofere pielii noastre o ingrijire echilibrata, iar ingredientele de origine naturala sunt cele mai potrivite pentru acest lucru. Iata sugestia specialistilor Barnängen pentru a avea grija de pielea ta, atat de expusa factorilor agresivi externi din timpul verii:

1. Foloseste un gel sau o crema de dus cu strat protector, ce contine uleiuri si un serum hidratant

Gelul de dus iti curata delicat pielea, invaluind-o intr-un strat protector, oferindu-i o catifelare de lunga durata. Gelurile de baie care au in compozitie formule vegane, cu pana la 90% ingrediente de origine naturala, sunt extrem de benefice pentru corp.

Noi iti recomandam gelul de dus si baie Midsommar Glow de la Barnängen, ce contine un amestec de uleiuri florale si un serum hidratant protector.

De altfel, si crema de dus Oil Intense, cu ulei de trandafir salbatic si 7% crema protectoare Cold Cream, este conceputa special pentru pielea foarte uscata, pentru a-i oferi hidratare si catifelare. Uleiul salbatic se gaseste in luncile suedeze aflate de-a lungul litoralului, fiind flori delicate si parfumate care explodeaza in parfumuri usoare atunci cand sunt in sezon. Crema de dus de la Barnängen ofera o ingrijire delicata, protejeaza echilibrul natural al pielii, in special in anotimpul calduros. Aceasta are la baza o formula vegana, continand cu pana la 90% ingrediente de origine naturala.

Dupa dus, aplica o crema de corp care are la baza ingrediente naturale

Dupa dus, specialistii iti recomanda sa folosesti o lotiune de corp care sa ofere ingrijire pielii tale. O lotiune care se absoarbe rapid si hraneste pielea uscata pentru o hidratare de lunga durata, este ideala.

Iti recomandam lotiunea de corp Oil Intense de la Barnängen, un produs cu o textura usoara, dar bogata, ce contine o formula vegana, cu pana la 95% ingrediente de origine naturala, ulei de trandafir salbatic si 7% crema protectoare Cold Cream.

Cold Cream este o reteta de frumusete straveche. Secretul consta in compozitia ei: o emulsie hidratanta combinata cu apa de trandafir, ceara de albine si lipide. De altfel, Cold Cream a fost considerata prima emulsie cosmetica, cunscuta de mii de ani pentru proprietatile sale de ingrijire si protectie a peilii si care lasa pielea mai fina la atingere fata de uleiurile pure.

Opteaza pentru balsam de corp pentru a avea o piele incredibil de catifelata

Balsamul de corp reprezinta un aliat care infrumuseteaza texturile pielii, redandu-i frumusetea naturala. Conceptul produsului este de a oferi ingrijire corpului, de a hidrata, regenera si reface delicatetea si supletea pielii.

Specialistii Barnängen iti recomanda balsamul de corp All Over Rescue, care contine ingredientul semnatura al brandului suedez, Cold Cream. Acesta din urma actioneaza ca un scut in timp, se absoarbe rapid in piele, lasand-o incredibil de catifelata. Balsamul are la baza o formula vegana, cu pana la 95% ingrediente de origine naturala, iar ingredientul Cold Dream reda o senzatie placut racoritoare atunci cand este aplicata pe piele.

