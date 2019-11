Comunicat de presa

Programul se adreseaza elevilor din comunitati vulnerabile, pentru ca, pe termen lung, acestia sa poata avea acces la oportunitati de dezvoltare si la locuri de munca. Astfel, in perioada 11 noiembrie – 15 decembrie 2019, pentru fiecare jucarie achizitionata de clienti din magazinele sale, Lidl doneaza 1 leu catre UNICEF.

Conform datelor UNICEF, doar patru din cinci copii termina clasa a VIII-a si doar sapte din zece termina liceul sau scoala profesionala. Un an in plus de scoala creste veniturile cu 8-9%, reduce riscul de a deveni somer cu 8% si cel de aparitie a unor probleme grave de sanatate cu 8,2%. Absolventii de liceu castiga cu 25% - 31% mai mult decat cei care au terminat ciclul primar si cel gimnazial (conform studiului UNICEF, Costul investitiei insuficiente in educatie).

Pentru a veni in sprijinul acestor elevi, incepand cu 11 noiembrie, pentru orice jucarie cumparata, Lidl va directiona 1 leu catre UNICEF. Parteneriatul cu UNICEF a inceput in 2017, iar de atunci si pana acum, Lidl alaturi de clientii sai au sprijinit organizatia cu peste 1.500.000 lei, contribuind in mod direct la cresterea numarului de elevi care isi continua studiile la liceu prin adresarea unor probleme precum: absenteismul, rezultatele scolare slabe, motivatia intrinseca scazuta, barierele asociate tranzitiei de la gimnaziu la liceu sau scoli profesionale, precum si resursele limitate ale parintilor.

Initiativa demarata de Lidl isi propune sa vina in intampinarea a peste 1,000 de adolescenti din medii vulnerabile din judetul Bacau, identificati de UNICEF pe parcusul anului scolar 2018 – 2019, dintre care 150 prezinta risc de abandon scolar. Cu ajutorul clientilor supermarketului care vor achizitiona jucarii in aceasta perioada, cat mai multi dintre acesti elevi pot avea acces la educatie de calitate si sanse crescute la un viitor mai bun.

Pana acum, demersurile continue desfasurate de Lidl si UNICEF pe parcursul celor trei ani de colaborare au contribuit la identificarea, pregatirea si consilierea elevilor din mediul rural aflati in risc de abandon scolar, dar si la sustinerea cadrelor didactice in dezvoltarea competentelor necesare care sa le permita sa vina in sprijinul celor mici. Totodata, in cadrul initiativei, parintii au participat la cursuri de educatie parentala putand sa isi sustina mai bine copiii inclusiv in ceea ce priveste frecventarea scolii.

„Accesul la educatie de calitate este esential pentru functionarea pe termen lung a unei societati. Acesta este si motivul pentru care am ales sa ne implicam pentru cel de-al treilea an consecutiv in sustinerea educatiei de calitate, alaturi de partenerii nostri de la UNICEF. impreuna cu ei, ne dorim sa le oferim si copiilor din mediile vulnerabile sansa unui viitor mai bun. Le multumim clientilor nostri pentru implicarea de care dau dovada cu fiecare astfel de initiativa si ii invitam sa ne fie alaturi si de data aceasta” a spus Cristina Hanganu, Director de Comunicare si CSR Lidl Romania.