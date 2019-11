Comunicat de presa

Cu o investitie de 1.5 milioane euro facuta cu fonduri europene, Pan Food a reusit sa reitereze un produs cu puternice radacini in traditia sibiana care facea senzatie acum 30 ani in Romania: napolitanele spirale! Brandul SPIRALINE a fost lansat recent, cele 3 tipuri de napolitane fiind umplute cu crema de cacao, cocos si vanilie. Acestea se pot gasi in magazinele din comertul traditional, urmand a fi listate in curand si in lanturile moderne.

Compania este pregatita sa lanseze si alte variante de crema: lapte si cacao, alune de padure, fructe de padure, lamaie sau rom – acestea fiind in topul preferintelor romanilor, conform sudiilor si degustarilor efectuate. Pachetul de napolitane spirale ambalate individual cantareste 48g sau la cutie 256g, varianta vrac a acestora fiind la 1.8 kg, preferata de magazinele mici si mijlocii.

„Am pornit dornici sa facem cea mai buna ciocolata de casa si, iata-ne, dupa 19 ani, surprinsi placut de amploarea luata de afacerea noastra si de faptul ca ne numaram printre putinele firme producatoare si nu doar importatoare de produse zaharoase in Romania. Ca orice om de afaceri la inceputul antreprenoriatului, am tras invataminte din propriile greseli, am imbunatatit constant procesul de productie si procedurile interne, ne-am adaptat cerintelor partenerilor nostri si am ajuns ca de la fabricuta noastra, care producea 2-3 variante de ciocolata, sa lansam zeci de noi produse. Am cladit afacerea de la zero pe criterii solide, cum ar fi calitatea produselor si respectul fata de consumatori. Este un vis devenit realitate si stiu ca ma numar printre putinii romani norocosi care, dupa atat de multa munca, se pot si bucura de rezultate. O contributie esentiala la dezvoltarea firmei a avut-o in ultimii 15 ani ing. Florina Braulik, in prezent director executiv, care si-a pus amprenta pe activitatea de productie, optimizand retetele si lansand produse de succes. Sunt fericit ca fiul meu imi calca pe urme si dezvolta in directia potrivita destinul Pan Food, adaugand noi produse in portofoliu, dezvoltand relatiile cu partenerii si punand accent pe promovarea si comunicarea brandurilor. Am toate motivele sa fiu mandru de oamenii care alcatuiesc astazi familia Pan Food si sa privesc cu incredere in viitor!”, declara Ioan Stanea, administratorul Pan Food.

Cresterea cifrei de afaceri in ultimii ani – estimata anul acesta a depasi 20 milioane lei -, si a colectivului - numarul de angajati ajungand la 100, unii prezenti inca de la infiintare -, au adus cu sine si cresterea capacitatii de productie si depozitare, motiv pentru care spatiul a fost extins in aceasta vara - fiind dotat conform ultimelor standarde europene si certificat IFS si BRC – pentru a oferi clientilor produse de calitate si pentru a servi prompt cererile primite de la reteaua de distributie in continua expansiune.

In 2001 fondatorii – inginerii Ioan Stanea din Sibiu si Gheorghe Pristavu din Campulung Muscel - inspirati de gustul copilariei de fiecare data cand preparau ciocolata de casa pentru cei mici, si-au facut curaj si au deschis fabrica de produse zaharoase PAN FOOD, cu capital 100% romanesc. Pana in 2006 activitatea companiei s-a desfasurat in 2 spatii inchiriate in Sibiu. In 2007 au construit din temelii o fabrica, proprietate a firmei, care masoara actualmente peste 3000mp in Parcul Industrial P2 din Sura Mica, judetul Sibiu - unde isi desfasoara si azi activitatea. Permanent cautand sa-si imbunatateasca retetele, in fabrica construita acum 19 ani inca se mai prepara manual mare parte dintre produse, obiectivul principal fiind acela de a obtine gustul perfect cu cele mai simple si traditionale ingrediente.

Astfel, imbinand cu succes valorile traditiei cu ideile inovatoare ale prezentului, Pan Food a creat o gama variata de produse care tin pasul cu calitatea si diversitatea produselor din domeniu. A inceput cu ciocolata “Batonul copilariei” (si astazi preparata manual in proportie de 90%), cunoscuta in toata tara si peste hotare. Nu peste mult timp gama de produse a fost diversificata, aparand astfel prajitura Lica cu foi de napolitana si zahar caramel, nuga Cindrel si Bliss cu delicioase arome, umpluturi si miere de la crescatorii de albine din judetul Sibiu, alaturi de Biscuitii si Nucile umplute cu multa crema, prajiturile asortate Sureanca si Dorothea preparate din pandispan cu diferite creme si arome si Salamul de biscuiti.

Pe plan national reteaua de distributie este alcatuita din cel putin cate un distribuitor in fiecare judet. Cu o crestere accelerata in ultimii 3 ani, astazi 30% din productia Pan Food este distribuita in tari din Europa, Statele Unite si Canada, in Romania ocupand inca din 2013 locul 1 la productia de ciocolata de casa.