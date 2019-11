Comunicat de presă

Farmec pregătește și anul acesta oferte avantajoase pentru consumatori cu ocazia Black Friday, disponibile în magazinul online și în rețeaua magazinelor de brand Farmec și Gerovital. Campania de Black Friday se va desfășura în perioada 15 – 21 noiembrie și va consta în reduceri și alte beneficii la achiziția produselor din gamele de top Gerovital și Aslavital.

„Ne bucurăm că a venit perioada în care ne răsplătim consumatorii cu cele mai mari reduceri din an și dăm startul campaniei Black Friday pe 15 noiembrie: pentru anul acesta am pregătit discounturi care ajung și până la 50% pentru o paletă largă de produse. Este al treilea an deja în care desfășurăm această campanie promoțională și suntem încântați că rezultatele înregistrate au crescut cu fiecare ediție. Anul trecut, în timpul campaniei am obținut o creștere de peste 50% a numărului de comenzi și o creștere de peste 46% a vânzărilor online. Totodată, traficul pe site-ul www.farmec.ro a crescut extraordinar. Ne așteptăm la o creștere cu 30% a vânzărilor și pe parcursul campaniei din acest an, comparativ cu rezultatele din 2018, atât în online, cât și în cadrul magazinelor fizice”, a declarat Tudor David, Director Marketing Farmec.

Așadar, pe durata campaniei, consumatorii vor beneficia de discounturi de până la 50% pentru peste 100 de produse din diverse game, de la cele mai apreciate seturi de seruri, fiole și creme până la produse de make-up și de îngrijre personală, inclusiv produse din game de lux sau profesionale, precum Gerovital Luxury și Gerovital Equilibrium.

Ofertele de Black Friday sunt valabile în rețeaua celor 27 de magazine Farmec și Gerovital din țară, precum și în magazinul deschis în sistem de franciză, de la Bacău, dar și la achizițiile din magazinul online www.farmec.ro. Printre alte beneficii se numără și oferirea transportului gratuit pentru comenzile de peste 59 Lei plasate în online, la plata cu cardul.

Clienții care au deja un cont pe platforma online și sunt abonați la newsletter vor avea acces la ofertele speciale de Black Friday începând cu 14 noiembrie, cu o zi înaintea startului oficial al campaniei promoționale.

Black Friday este una dintre campaniile mari implementate de Farmec pentru iubitorii de produse cosmetice din toată țara. Încă de la începutul anului, au fost organizate multiple campanii promoționale, printre care cele desfășurate cu ocazia sărbătorilor de 1 și 8 martie sau Dragobete, care le-au oferit românilor nu doar discounturi avantajoase, ci și numeroase surprize și cadouri speciale.

e Farmec cuprinde 8 magazine Farmec, amplasate în Cluj-Napoca, Arad, Brașov, Sibiu, Târgu-Mureș și Timișoara, 19 magazine Gerovital care se găsesc în Cluj-Napoca, București, Constanța, Timișoara, Craiova, Ploiești, Suceava, Iași, Piatra Neamț, Galați, Oradea şi Râmnicu Vâlcea și un magazin Gerovital deschis prin sistemul de franciză, la Bacău.

