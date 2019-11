Comunicat de presă

ANSWEAR.ro lansează campania de Black Friday astăzi, 12 noiembrie, de la ora 12:00. În acest an, magazinul online dă startul campaniei de reduceri mai devreme, astfel încât iubitorii de fashion să aibă mai mult timp la dispoziție pentru cumpărăturile online, dar și pentru ca produsele comandate să ajungă mai devreme către aceștia.

În perioada 12-17 noiembrie, ANSWEAR.ro vine în întâmpinarea clienților cu reduceri de până la 70% pentru produsele care intră în campanie, atât de pe site-ul answear.ro, cât și direct din aplicație.

Iubitorii de shopping online vor putea alege din peste 33.000 de piese vestimentare, încălțăminte și accesorii de la Tommy Hilfiger, Guess Jeans, Michael Kors, adidas Originals, New Balance, UGG si multe alte branduri populare la nivel internațional.

Dacă în 2018, de Black Friday s-au inregistrat de 4 ori mai multe comenzi decât intr-o zi normală, pentru anul acesta echipa ANSWEAR România estimează creșteri cu 20% față de anul anterior.

“De 5-6 luni ne pregătim intens pentru Black Friday. Am pregătit cele mai bune discounturi ale colecțiilor noi de la brandurile de top pe care le comercializăm. În acest an, începem campania de Black Friday mai devreme pentru a putea asigura in timp util livrările către clienții noștri. Am prelungit perioada ofertelor întrucât ne dorim să minimizăm eventualele întârzieri de livrare la care ne așteptăm cu toții”, spune Raluca Radu, country manager ANSWEAR România.

De Black Friday, pe ANSWEAR.ro, cele mai multe cumpărături online se fac la miezul nopții (00:00). O altă serie de cumpărături masive se realizează după prânz, la ora 14:00.

Coșul mediu de cumpărături în perioada Black Friday este 300 lei. Anul trecut, de Black Friday, cea mai mare sumă alocată de o persoană pe ANSWEAR.ro a fost de 10.900 lei.

