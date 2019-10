Comunicat de presa

Zexe Braserie continua proiectul „Cofetari cu Spirit de Artist”, in cadrul caruia, anual, un artist este invitat sa creeze o lucrare de arta care se va regasi pe ambalajele Braseriei. In 2019, artistul care semneaza a doua colectie de ambalaje in cadrul proiectului este cunoscuta ilustratoare Alexia Udriste. Noua colectie de ambalaje este disponibila la Zexe Braserie.

Proiectul „Cofetari cu Spirit de Artist” a luat nastere in 2018 ca o initiativa menita sa faca arta mai accesibila publicului larg, aratand similitudinile dintre cele doua meserii, cea de cofetar si cea de artist: dorinta de a transmite emotie prin creatie, pasiune pentru calitate si lucrul cu mainile, traditii aduse in contemporan.

Primul artist invitat sa ia parte in acest proiect si sa transpuna spiritul Zexe Braserie intr-o lucrare de arta a fost Maria Dermengiu, in 2018. In 2019, Alexia Udriste, artist cu o bogata experienta in ilustratii pentru carti pentru copii si ilustratii botanice, s-a lasat inspirata de valorile cofetariei propuse de Ana Consulea si echipa Zexe Braserie, creand o ilustratie botanica ce surprinde cele atmosfera, nuantele si roadele celor 4 anotimpuri, in viziune proprie.

„Sufletul meu era inca in Grecia cand am inceput sa conturez conceptul ilustratiilor, asa ca nu aveau cum sa lipseasca smochinele, rodiile si florile de passiflora. Mi-am dorit sa cuprind o paleta cat mai variata de nuante desprinse din anotimpurile mele preferate, mai ales ca la Zexe Braserie gasesti o selectie diversa de prajituri pentru cand te trezesti iarna cu pofta de vara, ori toamna cu pofta de primavara. Am vrut sa surprind exact sentimentul pe care il ai in vacanta, cand te rasfeti. Felicit echipa pentru acest proiect, pentru ca umple un gol in industrie. Artistii plastici sunt inca vazuti ca fiind de neatins, expusi doar in cadre oficiale. Sa aducem pictura, ilustratia si grafica in cotidian este exact ce este nevoie in societatea in care traim”, spune Alexia Udriste, artist vizual.

„Avem nevoie de arta in viata noastra, zi de zi, nu doar intr-o galerie sau intr-un muzeu. De aceea, ne-am dorit sa aducem in viata oamenilor care ne trec pragul nu doar prajituri foarte bune, create din cele mai bune ingrediente, ci si un strop de arta si culoare. Mai mult decat o colectie de ambalaje, Cofetari cu Spirit de Artist inseamna inspiratie, creativitate si emotie, valori indispensabile celor doua meserii: cea de cofetar si de artist, dar si un mod de a sustine dezvoltarea artei si artistilor romani”, spune Ana Consulea, cofetar si fondator Zexe Braserie.

Zexe Braserie este un loc nascut din dorinta de a reda savoarea cofetariei romanesti, lansat in aprilie 2016, de cofetarul Ana Consulea, castigator al titlului „Pastry Chef of the Year” in 2019, oferit de ghidul Gault&Millau. Daca pe meniu se regasesc preparate pentru micul-dejun, pranz, brunch sau gustari, „vedetele” sunt, asa cum ii sta bine oricarei braserii, deserturile. Prajiturile romanesti „revizitate” si aduse in contemporan - Take Ionescu, Carmen Sylva, George Enescu si Regina Maria – si gama de prajituri nostalgice (checuri, pandispan, cremsnit, orez cu lapte etc.) sunt completate de deserturi de inspiratie frantuzeasca (Le Petit-Antoine, Foret-Noire, Exotic, Trois Chocolats, tarte, macarons – prezente in cartile de retete romanesti inca din anul 1875) si inghetata artizanala (de coliva, arahide, mar si biscuit, pufarine, cicolata si brownie, mango, fistic iranian etc.).