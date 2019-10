comunicat de presa

E joi seara, cel mai tare party de revistă e gata să înceapă și tu trebuie neapărat să strălucești, doar ești o divă! Încrezătoare în tine ca de fiecare dată, spotlight-ul trebuie să fie al tău. Ești the talk of the town! ☺ Secretul? Ginger Orange de la Sabon. Dă voie aromelor irezistibile să-ți trezească simțurile! Se anunță o petrecere de neuitat!

Ginger Orange – Un cocktail plin de vitalitate care îți aduce soarele și în cea mai înnorată zi!

Mai sunt doar câteva ore și încă ești la birou? Off, după o zi atât de lungă la serviciu, pregătirea pentru eveniment este ultimul lucru pe lista ta. Pe lângă outfit-ul care trebuie să fie neapărat ”instagrammable”, trebuie să strălucești like a beauty queen! Nu-i nimic, timpul nu este o problemă când ai un aliat cum este Sabon!

Simte sărutul proaspăt al soarelui pe pielea ta și testează, în plină toamnă, selecția de produse din gama Ginger Orange care îți vor garanta un aspect ca la Hollywood.

Știm, decizia însă este una dificilă, tocmai de aceea Sabon vine cu opțiuni pentru cele mai momentele în care ai nevoie de cineva ”de încredere”:

Option 1: Alege o textură delicată, spumoasă, infuzată cu patru uleiuri naturale: măsline, avocado, jojoba și germeni de grâu, pentru piele moale și mătăsoasă. Pentru că makes you look amazing.

Option 2: Alege scrubul pentru corp care conține o combinație exclusivă de săruri îmbogățițe cu minerale binefăcătoare și uleiuri botanice – migdale, jojoba, acai, andiroba. Pentru că makes you look great.

Option 3: Alege loțiunea de corp care este un elixir din șapte uleiuri botanice: măsline, avocado, borage, germeni de grâu, jojoba, macadamia și shea. Pentru că makes you look glamorous.

Option 4: Alege laptele pentru corp, bogat în vitamina E, ce oferă un amestec de ulei de migdale, lapte ecologic de ovăz și păstrează pielea hidratată și fină. Pentru că makes you look like a star.

Option 5: Alege Body Gelée, un gel de corp revigorant, îmbogățit cu ulei de avocado hidratant și extract de Aloe Vera. Oferă-i pielii o senzație imediată de prospețime și răcoare. Pentru că makes you look happy.

Option 6: Alege untul, crema și săpunul lichid. Pentru că it makes you shine like a diamond.

Bonus: Alege EAU de Sabon, o apă de toaletă elegant și fresh, care poate fi folosită ca atare sau combinată cu alte produse din gama Ginger Orange. Pentru că it makes you look in love.

Seara este a ta! Enjoy the moment, de restul se ocupă Sabon!

When art meets Ginger Orange

În această lună, Cristi Gașpar a realizat lucrarea numită ”Ginger Orange”. Un ”New Age” Adam și Eva, proiectul său ilustrează povestea primului cuplu și misterul din jurul acestuia. Un el și o ea care se regăsesc de fiecare dată, o căutare reciprocă, inconștientă și irezistibilă, însuși rostul vieții omului.

*****

Despre Sabon

SABON a venit pe lume din dragoste pentru texturi şi parfumuri, pentru arta îngrijirii și relaxării, pentru bucuria de a crea şi din dorinţa de a oferi oamenilor momente de relaxare şi magie într-o viață atât de agitată.

Sabon înseamnă atenţie până în cel mai fin detaliu acordată ambalajelor, ingredientelor folosite şi combinaţiilor dintre ele, plus o neobosită grijă pentru protecţia naturii şi a mediului înconjurător.

Aromele Sabon te învăluie irezistibil, devin o a doua piele, parte din personalitatea ta şi o formă plină de înțelesuri a expresiei personale.

Povestea se scrie zi de zi, pe www.sabon.ro