Comunicat de presa

MTV EMA, evenimentul care premiaza cei mai apreciati artisti din Europa si din afara granitelor, si sarbatoreste muzica din intreaga lume, va avea loc anul acesta la Sevilla, la FIBES, Centrul de Conferinte si Expozitii. Evenimentul va fi transmis in direct pe MTV in aproape 180 de tari pe 3 noiembrie. In România, show-ul va putea fi urmarit live de la ora 20.00 pe MTV Romania.

Artistii nominalizati pot fi votati pana pe 3 noiembrie

Cei mai in voga artisti ai momentului, cunoscuti in intreaga lume pentru muzica lor, sunt nominalizati la 16 categorii, care includ Best Song, Best Artist, Best Collaboration, Best Rock, Best Hip Hop, Best Alternative, Best Electronic s.a.m.d. Nume mari precum Taylor Swift, Ariana Grande, Billie Eilish, Calvin Harris, Martin Garrix sunt prezente pe lista de votare deschisa publicului pana pe 2 noiembrie aici.

Alaturi de acestia, pot fi votati si artistii ce reprezinta cele 31 de categorii locale, datele limita de votare fiind urmatoarele: 20 octombrie pentru Best Hungarian si Best Polish Act, 27 octombrie pentru Best Australian, New Zealand si Best Portuguese Act, 28 octombrie pentru Best Dutch Act, 29 octombrie pentru Best Belgian Act si 3 noiembrie pentru celelalte tari participante la competitie.

Becky G, Halsey, Rosalia, Akon, Ava Max si Mabel vor urca pe scena MTV EMA

Gazda MTV EMA de anul acesta va fi Becky G, cântareata, compozitoare si actrita, cunoscuta la nivel international pentru hit-uri precum Mayores si Sin Pijama, care i-au adus locul 1 in topul Billboard Latin Airplay Charts. Becky G se afla pe lista artistilor nominalizati la EMA la categoria Best Pop alaturi de Ariana Grande, Camila Cabello, Halsey, Jonas Brothers si Shawn Mendes.

Becky G, alaturi de Halsey, Rosalía, Akon, Ava Max, si Mabel sunt primii artisti anuntati care vor sustine show-uri live in cadrul MTV EMA pentru a intretine atmosfera si a pregati terenul pentru anuntarea câstigatorilor galei.

Concert Green Day la “MTV WORLD STAGE SEVILLE”s

Inainte de gala EMA, pe 2 noiembrie, publicul din Sevilla va putea urmari live concertul faimoasei trupe de rock Green Day, in cadrul MTV World Stage Seville, care va incheia MTV Music Week, in spectaculoasa Plaza de España.

MTV World Stage este o serie globala de concerte care prezinta cei mai in voga artisti din intreaga lume. Seria MTV World Stage aduce mai aproape de fani show-urile live ale artistilor preferati, fara a fi nevoie ca spectatorii sa paraseasca confortul propriei case.

Foto fr si main: By Feaspb /Shutterstock