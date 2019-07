Comunicat de presa

Părul ne definește personalitatea, de aceea Wash&Go Hydra Pure este un stil de viață, o stare care te va însoți 24 din 24.

În ultimii ani, nuca de cocos a fost din ce în ce mai apreciată pentru beneficiile sale multiple. Datorită unui conținut ridicat de potasiu, vitamina C, B, calciu, magneziu și antioxidanți, aceasta oferă vitalitate, aspect strălucitor și sănătos.

Oameni de știință și specialiști în frumusețe din întreaga lume susțin efectele remarcabile ale acesteia asupra sănătății părului.

Această esență minune aflată în noile produse Wash & Go îți va revitaliza părul și starea de spirit. Răsfață-ți părul cu șampoanele Hydra Pure care au efect hidratant, purifiant, lăsându-l moale, neted și strălucitor. Poți opta pentru variante de 200, 400, chiar și 750 de ml. Însă asta nu e tot, adaugă un plus de îngrijire cu balsamul instant Hydra Pure Coconut Water. Părul se va lăsa ușor pieptănat și îmbrățișat de un miros care te va plimba pe culmile exoticului.

Iar noua gamă nu vine doar cu o poveste exotică proprie, ci te lasă și pe tine să-ți creezi propria poveste “WOW! At first sight!”, pentru că odată cu lansarea noului Wash & Go Hydra Pure ai șansa de a câștiga o SUPER EXCURSIE exotică sau multe alte premii Wash & Go!

Pentru asta nu trebuie decât să achiziționezi oricare două produse din noua gama Wash & Go în perioada 1.07 – 31.08.2019 și să înscrii bonul fiscal prin SMS la 1846 cu textul VACANTA urmat de numărul bonului fiscal sau online pe www.WashandWow.ro. Poți trimite și o poză cu bonul fiscal pe WhatsApp la 0728349882 sau pe pagina de Facebook Wash & Go România.

Lasă-ți părul să vibreze, să radieze și să inspire! Cu Wash&Go Hydra Pure cu Apă de Cocos vei auzi tot mai des ”WOW”!