Noile geluri de dus elmiplant Shower Oils cu uleiuri esentiale iti lasa pielea moale si fina ca matasea

Comunicat de presa

Transforma experienta dusului intr-o explozie de revitalizare si ingrijire! Noile geluri de dus elmiplant Shower Oils sunt imbogatite cu uleiuri exotice si contin 0% parabeni si coloranti. Ingrediente naturale, de nepretuit, uleiurile esentiale au nenumarate proprietati benefice, care redau si pastreaza frumusetea pielii timp indelungat.

Moleculele active ale uleiurilor esentiale intra rapid in epiderma si isi pastreaza efectele de revitalizare mai mult timp decât alte combinatii de substante chimice. Uleiurile naturale au proprietati unice anti-imbatrânire si anti-inflamatorii, hidrateaza pielea si ii ofera un aspect neted, sanatos.

Gelul de dus elmiplant Deep Relax cu uleiuri de argan, macadamia si abisinian iti lasa pielea neteda, previne deshidratarea si iti incânta simturile cu aroma sa deosebita. Uleiul de argan este bogat in antioxidanti si vitamina E, substante pretioase care revitalizeaza pielea si ii redau stralucirea naturala. Uleiul de macadamia hraneste pielea si o catifeleaza, pentru ca aceasta sa devina moale si fina ca matasea, iar uleiul abisinian are un continut ridicat de acizi grasi Omega 3 si o textura lejera, care se absoarbe usor.

Gelul de dus elmiplant Exotic Spa cu uleiuri de cocos, marula si buriti hraneste pielea, o catifeleaza si revitalizeaza, oferindu-i un parfum discret, care se mentine timp indelungat. Uleiul de cocos hidrateaza intens, inlatura senzatia de piele uscata, calmeaza iritatiile, inclusiv cele aparute in urma expunerii la soare, ofera o atingere delicata si o stralucire naturala. In acelasi timp, uleiul de marula imbunatateste elasticitatea pielii, ii creste fermitatea si o tonifica, in timp ce uleiul de buriti reface echilibrul pielii deshidratate si prelungeste durata de viata a bronzului.

Mentine-ti pielea frumoasa si hidratata!