“Sunt câteva cuvinte cheie care definesc Atelier de Dor: tradiție, autenticitate, motive românești, farmecul de altădată, toate acestea fiind transpuse în produse adaptate zilelor noastre. Ne dorim ca straiele pe care le creăm în atelier să transmită magia și frumusețea autentică a elementelor și simbolurilor românești. Aducem tradiționalul în atmosfera modernă și cu mult drag de românesc, brodăm povești cu un aspect minimalist.”

Am dorit să creez un colț românesc

“Atelier de Dor este un proiect de suflet, iar inspirația mea vine dintr-un sătuc de munte, unde mi-am petrecut multe vacanțe la bunici, unde mergeam la caminul cultural în zilele de sărbătoare și unde am fost crescută cu mult drag de folclor și tot ce înseamnă specificul românesc.

Anul trecut, când mi-am schimbat locuința, am dorit să-mi creez “un colț românesc” de care să mă bucur în fiecare zi. Așa au apărut primele produse – perne decorative cu motive tradiționale românești. La momentul respectiv nu știam că se contura deja ideea atelierului. La scurt timp, de Crăciun, i-am făcut cadou unei prietene un tricou brodat și așa a luat naștere Atelier de Dor. Nu am ales întâmplător numele. Am pus pe hârtie cuvinte dragi din limba română, care au o semnificație aparte, iar “dor” a fost câștigătorul. În opinia mea este unul dintre cele mai frumoase cuvinte din vocabularul nostru, cu o mare încărcătură emoțională. Produsele create în atelier sunt pentru femeile care iubesc folclorul românesc, cărora le este dor de ceea ce înseamnă tradiții sau care își doresc să se bucure de frumusețea motivelor tradiționale, așa cum poate n-au făcut-o niciodată. Sunt cliente care spun că produsele noastre le duc cu gândul la bunici, la copilărie, dar totodată, sunt femei care acum își descoperă atracția pentru tradițional, purtând produsele noastre.”

Un stil vibrant, rafinat… Cei care poartă hainele create de Atelier de dor transmit emoția..

“Îmi doresc să primesc feedback de la fiecare cumparator. De aceea transmit fiecăruia un mesaj la scurt timp după ce comanda ajunge la ei. Așa cum spuneam mai devreme, poveștile sunt diferite, dar fiecare este încărcată de o emoție aparte. Cele mai frumoase mesaje de mulțumire sunt fotografiile de la cei care ne poartă produsele și pe chipul cărora văd bucuria. Iar eu mă încarc cu bucuria lor. “

Ia te face să te simți cu adevărat specială

“Ia este acea piesă vestimentară care vorbește despre identitatea românească și cred că poate fi piesa de rezistență din garderobă. Un element care reprezintă trecutul, prezentul și viitorul, trăinicia și continuitatea. Acest element poate fi integrat cu ușurință în ținutele noastre. Eu mi-am propus ca toate iile pe care le voi strânge de-a lungul vieții să le las zestre Este simplă, frumoasă, unică prin povestea pe care o are. Ia mă face să mă simt specială de fiecare dată când o port și mă bucur că avem o zi, (24 iunie), în care cu toții putem fi speciali prin prisma straielor pe care le purtăm.”

Atelier de dor folosește texturi naturale

“Până acum am folosit fibra naturală de origine vegetală și anume, bumbac și in. Mi-am propus, însă, ca pe viitor să folosesc și mătase naturală și lână, iar produsele din bumbac să fie din bumbac organic.”

Atelier de dor în peisajul urban

“Cred că Atelier de Dor se integrează foarte bine în peisajul urban prin simplul fapt că poți să ieși cu ușurință din anonimat purtând o bluză de inspirație populară. Din punctul meu de vedere, hainele cu motive tradiționale pot fi purtate indiferent de trend sau de ocazie. M-aș bucura ca produsele create local să fie pe lista de cumpăraturi a fiecăruia dintre noi și să începem să renunțăm la fast fashion, în favoarea hainelor și brandurilor românești. Hainele confecționate de către producătorii autohtoni la serie mică au o calitate mult mai bună decât a hainelor mass-market. Atenția și grija pentru detalii le fac să fie și mai deosebite, iar materialele utilizate au la bază, de regulă, țesături din fibre naturale, foarte rezistente.”

Timpul pentru Atelier de dor este împărțit cu un alt job într-o corporație

“Rolul pe care îl am în zona de training și dezvoltare organizațională, faptul că interacționez cu mulți oameni, care au povești diferite, îmi oferă multe surse de idei. Experiențele și locurile noi își lasă, de asemenea, amprenta asupra mea și imi dau voie sa mă las surprinsă și inspirată. Astfel, încerc să gasesc un echilibru în toate și să am timp și pentru Atelier de Dor.”

Planuri de marketing

“De când am atelierul, am învățat să mă las purtată pe cărările călătoriei pe care o parcurg. Prioritatea, în momentul de față, constă în diversificarea gamei de produse și de materiale pe care le folosim. Totodată, îmi doresc să conturez un plan de marketing, pe care să îl urmez în perioada următoare. Până acum nu am pus mare accent pe acest aspect, iar lucrurile au mers de la sine, dar simt că este momentul să trecem la next level si din acest punct de vedere.”

Elementul de design care nuanțează hainele din Atelier de dor

“În mod clar, motivele tradiționale reprezintă esența produselor Atelier de Dor. De altfel, produsele noastre au croiuri simple, fie că vorbim de produse vestimentare sau decorative, tocmai pentru a putea pune și mai mult în evidență elementele populare, aceste simboluri ale dragului și dorului de românesc.”