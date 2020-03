Stilul pe care îl abordezi în viața de zi cu zi și felul în care porți fiecare piesă vestimentară vorbește pentru tine indiferent de situațiile în care te afli. Pentru a reuși să combini funcționalitatea cu stilul desăvârșit va trebui să ai mereu la îndemână câteva piese esențiale pentru orice garderobă. Iată care sunt acestea:

Genți și rucsacuri

Nu încape îndoială că orice femeie ar trebui să aibă cel puțin o geantă de umăr, în stil shopper, dar și o poșetă de dimensiuni mai mici pentru evenimente sau seri romantice. Însă un element pe care e posibil să uiți să-l incluzi în aceasta listă este un rucsac chic. În zilele care implică multe plimbări prin oraș cu scopuri business, cumpărături sau alte activități, vei avea nevoie de un accesoriu care să te ajute să depozitezi măcar o sticlă mică de apă, acte, o umbrelă și portofelul. Nu trebuie să apelezi la un accesoriu sport care îți poate afecta întregul outfit, ci poți opta pentru un rucsac piele cu detalii care îți vor completa cu succes vestimentația.

Trenciuri

Pentru că vine primăvara, iar vremea va deveni mai instabilă înainte să se încălzească și să înflorească în adevăratul sens al cuvântului, vei avea nevoie de un trenci. Această piesă, similară cu paltonul subțire, îți oferă un plus de protecție împotriva ploii și este perfectă pentru perioadele dintre anotimpuri. Trenciul este incredibil de versatil și nu se demodează. Poți să-l combini cu adidași, teniși și hanorace sport, dar și cu blugi strâmți, sandale cu toc sau rochii strâmte. De asemenea, trenciurile se găsesc în diferite lungimi, așa că dacă ai o statură minionă poți opta pentru ceva până sub genunchi sau mai scurt. Femeile înalte pot purta trenciuri lungi, chiar oversized, cu cizme tip cowboy, pentru un look masculin.

Ochelari de soare

Ochelarii de soare sunt precum crema cu protecție UV – indiferent că e vară sau iarnă, trebuie să-i folosești. Majoritatea oamenilor evită să poarte ochelari de soare în sezonul rece, chiar și în zilele în care soarele strălucește mai tare decât pe timpul caniculei. Trebuie să știi că atunci când soarele se reflectă în zăpadă riscurile expunerii sunt semnificativ mai mari. Cele mai mari probleme pot apărea în rândul schiorilor sau celor care practică alte sporturi de iarnă la altitudini foarte mari, însă ochii trebuie protejați indiferent de locul în care te afli. Acestea fiind spuse, asigură-te că ai la îndemână perechea preferată de ochelari de soare atunci când te plimbi în zonele cu multă zăpadă, fie că este vorba de drumul spre muncă sau concediul la munte.

Bijuterii

Bijuteriile nu trebuie să lipsească din vestimentația oricărei femei, dar nu este necesar să le porți în fiecare zi. Dacă nu ești adepta unui stil eclectic și preferi să te îmbraci minimalist, poartă doar bijuteriile cu istorie și valoare sentimentală. Poate ai primit câteva inele și coliere de la persoana iubită sau ai moștenit din generație în generație bijuteriile străbunicii tale. În acest caz, poartă-le doar la ocazii speciale și doar alături de un outfit bine gândit. Acesta trebuie să scoată în evidență elementele special precum un inel. Însă dacă îți place să porți bijuterii în viața de zi cu zi, combină-le într-un mod creativ și nu exagera.

Elementele esențiale unui outfit trebuie să te ajute să fii cât mai comodă, iar cele pentru ocazii speciale trebuie să aibă o poveste specială. Fă combinații îndrăznețe și urmărește să fii cât mai originală cu ajutorul unor piese necesare oricărei garderobe.

Foto fr si main: Photo by Burst from Pexels