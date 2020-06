De unde vine inspirația în creația ta?

“Inspirația e un cumul de informații, imagini și imaginații. E greu și chiar nedrept să zic că vine dintr-un singur loc sau dintr-o singură sursă. Cu toate acestea pot să spun ferm că mereu mă inspiră feminitatea, lucru valabil și pentru ultima colecție, Gipsy Jellyfish.”

Cum s-a născut pasiunea pentru design vestimentar și care este, în mare, povestea ta.

“Cred că am crescut cu pasiunea mamei pentru frumos, pentru eleganță și stil. Așa a ajuns ca toate aceste preocupări să fie și în mine de mică, dar abia la sfârșitul liceului mi-am dat și eu seama că ele există deja în mine și urmează doar să le cultiv și să le exploatez. Prin urmare, am ales să urmez Universitatea de Arte București, secția Modă- Desgin Vestimentar. De aici, lucrurile s-au legat foarte frumos : în timpul facultății, Doina Levintza m-a luat sub aripă și am stat aproximativ doi ani pe lânga dumneai, după care am urmat masterul de scenografie la UNATC.”

Te ghidezi după trend sau ideile tale sunt numai ale tale?

“Cele două lucruri nu se exclud. Cu toții suntem mai mult sau mai puțin ghidați de trenduri, nu numai în fashion, ci în toate domeniile. Trăim într-o comunitate în care ne influențăm unii pe alții, de care ne dorim să aparținem și așa ajungem să ne lăsăm atinși de ”ce se poartă”, ”de ce e la modă”. Atât timp cât ne păstrăm personalitatea, putem să adaptăm trendurile stilului nostru. La fel e și în modă și în creație. “

Cum ai defini stiul tău și cum compui propria ta poveste atunci când te îmbraci? Stilul tău este foarte feminin, colorat, plin de viață, dar în același timp relaxat... Te rog să îl descrii și tu în câteva cuvinte

“Mulți ar spune că am un stil chic, elegant, feminin. Pentru mine lucrurile sunt mult mai simple de atât : deschid șifonierul și în funcție de cum mă simt, mă îmbrac. Îmi place să încerc lucruri noi. Sora mea mi-a spus la un moment dat că sunt foarte imprevizibilă, că nu-și poate da seama ce o să-mi placă și ce nu. Pentru că merg după instinct.”

Aș vrea să facem o trecere în revistă a colecțiilor tale. Eventual să îmi spui să care a fost prima colecție și ce amintiri îți trezește... Care este feedback-ul celor care îmbracă piesele tale vestimentare

“Prima colecție a fost cea de licență, RAYA, colecția mea de suflet. Am simțit pentru prima dată că mă pot exprima cu adevărat, că în sfârșit mi-am găsit propiul canal de comunicare cu ceilalți. A urmat apoi, NERYA, o colecție feminină, cu linii simple chic, apoi CELEBRATE LOVE 2017, haine romantice, apoi SHEA, geci, paltoane de iarnă, a urmat JELLYFISH ON PLUTO, prima colecție la care am făcut propriile printuri pentru materiale, apoi HERBEAT, iarna 2018, apoi MUSES 2019, și ultima GIPSY JELLYFISH vară 2020.

Clientele mele sunt foarte diferite, dar ce au în comun este dorința de a se îmbrăca special, dar totuși elegant și confortabil.”

Ce texturi ( materiale) folosești în creațiile tale? Sunt atipice…

“Pentru colecțiile de vară-primăvară și în general, pentru tot ceea ce atinge pielea, folosesc materiale naturale, în special bumbac, pe care îl imprim cu printurile brandului. Mi-am dorit foarte mult să creez modele unicat pentru hainele clientelor mele, care nu se mai găsesc în altă parte.”

Care este target-ul tău? Pe cine îmbraci?

“Am clienți începând cu 16-17 ani până în 60 ani. Vârsta e doar un număr și cei mai mulți clienți de-ai mei consideră la fel și le place să fie îmbrăcați fresh.”

Ai participat la prezentări de modă ca designer?

“Am participat și la prezentări de modă împreună cu alți designeri, dar de cele mai multe ori am ales să mi fac singură prezentările. Ca designer român, nu cred în clasicile fashion show-uri. De aceea, mi-am prezentat hainele sub forma unor performance-uri, unde am îmbrăcat actrițe și dansatoare de diferite vârste. “

Unde te găsim online?

“Pe Instagram corinabobc.shop, pe Facebook, CORINA BOBOC și pe site-ul nostru corinabobocshop.com”

Planuri?

“Avem planuri de dezvoltare, de a ajunge mai ușor la oameni prin consiliere vestimentară, comunicare rapidă și prețuri accesibile.”