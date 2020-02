Un an nou a început şi poate că este timpul să îţi împrospătezi garderoba cu câteva piese vestimentare clasice, dar de efect. Este, de asemenea, timpul să faci ordine în dulap şi să renunţi la acele haine de care nu mai ai nevoie sau pe care nu le-ai mai purtat de mult. Poate niciodată.

Şi, după ce ai trecut peste această etapă, nu te gândi că trebuie să-ţi schimbi hainele din cap până în picioare. Ai nevoie doar de câteva piese de bună calitate, precum un body, un pulover gros statement cu care să treci peste iarnă, o pereche nouă de jeans sau o cămașă clasică albă, pe care o vei putea purta și peste un deceniu.

În ceea ce privește lenjeria intima, pentru a nu tremura de frig, trebuie să alegi țesăturile potrivite. Este vorba despre lenjerie intima confortabilă pentru femei realizată din mătase sau lână fină. De asemenea, piesele de tip body, cu bretele sau chiar mânecă lungă devin arma principală împotriva frigului, pentru că sunt mulate și combat disconfortul cauzat de temperaturile scăzute.

Dresurile din bumbac gros îţi vor ţine de cald şi, în plus, vor adăuga o notă de excentricitate ţinutei tale de iarnă. Aminteşte-ţi de ţinutele rock and roll, de anii 90 şi vei obţine o combinație cool. Pot fi purtate sub o fustă plisată, una din denim și chiar cu o pereche de sandale cu barete – pentru că această tendință revine. Sau, atunci când temperaturile nu au coborât foarte mult, poți purta ținute de vară, la care să adaugi dresuri groase și un palton.

Un pulover cu torsade gros este esenţial, pentru că iarna încă nu s-a terminat. Acest tip de pulover poate fi purtat la ținute în straturi, dar și în alte combinații. Oferă confort și stil și este, în general, o piesă foarte versatilă, pe care o poți include în garderoba ta. Un pulover de bună calitate poate fi purtat peste o cămașă albă cu guler sau un tricou, alături de o pereche de pantaloni din piele sau jeans.

Putem deja spune că, de decenii, cămașa alba este o piesă esenţială. Pentru că niciodată nu poți să dai greș cu o cămașă albă. Nu numai că arată bine pe oricine, dar, ca și puloverul prezentat mai sus, este foarte versatilă și poate fi purtată în orice sezon. Poart-o sub un pulover sau un cardigan, iar, după ce vremea se va încălzi, accesorizeaz-o cu o eșarfă florală drăguță. De asemenea, o cămașă albă poate fi accesorizată cu un colier statement.

Jeanșii care se găsesc în magazine vin în modele și mărimi variate și orice femeie ar trebui să știe că este foarte important să își găsească acea pereche care îi va complimenta silueta. Deși tendințele se schimbă, de la mom jeans la cei largi, de la boyfriend jeans la cei skinny, blugii drepți vor fi mereu la modă. Sunt cel mai sigur model și pot fi combinați cu haine variate, de exemplu cu un tricou, sub un trenci sau un sacou.

Nicio garderobă nu poate fi completă fără o pereche de pantofi sport albi, care pot fi purtați inclusiv iarna, cand nu sunt precipitații. Sunt cool și pot fi purtați aproape cu orice, în foarte multe ocazii. Pot fi purtați cu o pereche de jeanşi sau o fustă sexy şi un top. Sunt suficient de confortabili pentru a fi purtaţi toată ziua şi contribuie instant la crearea unui look fabulos.

Iarna nu s-a terminat, dar vrei ca ţinutele tale să arate şic şi să îţi ţină de cald în acelaşi timp. Dacă încă nu ai aceste piese esenţiale în garderoba ta, atunci poate că este timpul să faci o investiție. Vei reuşi astfel să nu suferi de frig şi să arăţi elegantă.

Sursa foto: Photo by freestocks.org from Pexels