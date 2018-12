De ce ideală? De ce tocmai haina plușată de blană artificială? Pentru că este suficient de prețioasă încât să fie adaptată ținutelor de gală, de ceremonie, de ocazie, de cocktail sau de seară. Dar și suficient de relaxată, ludică, effortless încât să poată fi purtată și ziua, casual, sport, chiar office sau business.

Și pentru că mulți designeri au adus în prim-plan pe catwalk haine de blană eco cu peri fini, ce te trimit cu gândul la jachetele copilăriei, din blăniță plușată, azi vorbim și noi despre asortarea acestor piese vestimentare. Tocmai pentru că se situează la limita dintre effortless-casual și prețios-sofisticat, modelele de haine de blană artificială cu textură moale, plușată pot fi completarea de care outfit-ul tău are nevoie.

Iată cum porți haina plușată de blană eco-friendly în orice situație!

Alege haina plușată de blană colorată ca adaos al ținutei tale!

Cum se poartă, totuși, haina plușată de blană eco în acest sezon? Ce culori, texturi, ce motive, ce pattern-uri, ce croială, ce lungime se poartă? Dacă vorbim despre haine de blană cu peri fini, este necesar să vorbim mai întâi despre lungime, căci acesta este un detaliu definitoriu pentru acest sezon.

De exemplu, cei mai mulți designeri au propus haine de blană ecologică de textură moale, având lungime midi sau maxi. Lungimea până la coapse iese din schemă, dar dacă vrei să porți o jachetă scurtă, poți oricând miza pe lungimea până la talie, scurtă, căci și aceea este în lista de piese-cheie.

În ceea ce privește gama cromatică pe care designerii au gândit-o pentru haina plușată de blană eco-friendly, află că poți alege tonuri neutre, clasice, ”evergreen”, care nu se demodează niciodată. Dar poți oricând miza și pe tonuri intense, electrice, neon, de culoare pură.

Desigur, creatorii de modă au propus și pattern-uri, animal-print-ul (mai ales stil leopard) fiind printre favorite când e vorba de haine de blană eco cu peri fini. Dar, cel mai bine, hai să descoperim împreună exact cum au propus designerii haine de blană cu textură moale și cum le-au asortat.

O haină de blană cu textură fină e perfectă, indiferent de ținută: casual sau de seară!

Spuneam că haina plușată de blană artificială este versatilă și ușor de adaptat la stiluri casual sport, ba chiar office, să nu mai vorbim despre ținutele elegante, rafinate, de seară, ocazie sau cocktail. Da, chiar și haina plușată de blană, lungă până în pământ,princiară, ce amintește de Medieval și de Era Victoriană, poate fi purtată pe timp de zi.

De exemplu, haine de blană eco cu peri fini, cu textură plușată, de lux am văzut la Giambattista Valli, în asortare cu rochii lungi, monahale. La Balenciaga am văzut haine de blană cu textură moale, cu animal-print și lungime midi, în straturi cu bluze sport oversize, geci groase sau trenciuri, fuste din stofă, midi și cizme lungi cu toc.

Tot haine de blană cu textură moale și lungime midi am văzut la Coach, de data aceasta cu inspirație nomad-Gipsy, sau mai degrabă aducând aminte de Hippie-ul anilor 70, cu croială de cojocel.

Și tot în stil cojocel am văzut gecile din piele și piele întoarsă dublate cu blană plușată, asortate retro-șic, cu pantaloni cu paiete, sau fuste vaporoase, la Chloe și Louis Vuitton.

O asortare interesantă, potrivită pentru ținute Boho, luxoase, sofisticate, ideale la ocazii sau la petreceri cu dress-code mai creativ, mai relaxat, te invit să descoperi la Zimmermann. Designerul a asortat rochii lungi, vaporoase, cu imprimeu floral, caleidoscopic, cu cizme lungi și haine de blană lungi, plușate, eco-friendly.

Haina plușată de blană eco, de data aceasta cu peri lungi, amintind de blănița de oaie, am văzut la Roksanda. Aici modelele de haine de blană cu peri fini, lungi, au fost asortate cu geci pufoase, matlasate, pantaloni in stofă și cizme din piele. Haine de blană eco cu textură moale, cu pattern leopard am văzut și la Tom Ford, cu pantaloni din paiete aurii și accesorizare a la anii 80, prețioasă, sofisticată.

După cum vezi, haina plușată de blană eco este extrem de prezentă în trenduri și suficient de versatilă, încât să o poți asorta la orice ținută. Poate fi o investiție deșteaptă și plină de rafinament, în locul jachetei sau paltonului de iarnă, de exemplu!

Sursa foto front page – Unsplash

Un material de Iulia Claudia Dumitru - autor Kudika Shopping