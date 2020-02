1. Ai grijă de tine.

De ce să încep cu asta? te poți întreba. Ei bine, răspunsul este simplu. Atitudinea celor din jur, cu atât mai mult a persoanelor care ne sunt apropiate, reflectă atitudinea pe care o avem față de noi însene. O femeie care se respectă, se prețuiește și se iubește în adâncul sufletului va stârni aceeași reacție la cei din jur. Iar a avea grijă de tine este o dovadă că te iubești și te prețuiești.

Având grijă de tine spiritual, mental, emoțional și fizic, te vei asigura că rezervorul tău de energie este plin în permanență și, astfel, vei putea dărui fără resentimente. De asemenea, grija față de tine te va ajuta să te strălucești și să înflorești ca femeie, ceea ce te va face atractivă față de partenerul tău. Și pentru că a venit vorba despre acest aspect.

2. Mergeți împreună la shopping.

Nu orice fel de shopping, ci la shopping de lenjerie intima. Sigur că este minunat să îl surprinzi cu un outfit ales de tine, dar poate fi la fel de incitant să îl lași pe el să aleagă, imaginându-ți cum vei arăta îmbrăcată în acel outfit. Iar dacă vrei să adaugi și mai multă sare și piper, trimite-i o fotografie cu tine din cabina de probă în timp ce te așteaptă.

Aspectul intim este extrem de important într-o relație de cuplu și este nevoie de imaginație și implicare pentru a-l menține viu și incitat și a nu-l lăsa să devină o chestie de rutină. Astfel de mici momente au darul de a rearpinde flacăra pasiunii mai ales dacă sunteți într-o relație de mult timp.

3. Fii blândă și tandră.

Niciun bărbat hetero nu vrea un alt bărbat în casă, nici macar atunci când acesta este o femeie care arată senzațional și are o carieră de succes. Un bărbat are nevoie de căldură și tandrețe, de două brațe sincer iubitoare care să îl îmbrățișeze atunci când ajunge acasă. De o femeie iubitoare și feminină de care să i se facă dor la câteva minute după ce a părasit camera în care se aflau împreună.

Pune în aplicare aceste trei trucuri iar partenerul tău se va comporta mai iubitor ca niciodată

* Un articol de Andreea Billig, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want"

